Formularz PLF przed wyjazdem do Grecji. Jak go wypełnić?

Wszystkie osoby podróżujące do Grecji muszą wypełnić specjalny formularz PLF (Passenger Locator Form), który znajduje się na stronie: https://travel.gov.gr/#/. To warunek otrzymania QR kodu, który musi mieć każdy podróżny. Formularz należy wypełnić minimum na 24 godziny przed wyjazdem do Grecji. Wymagane informacje dotyczą m.in. portu wylotu, poprzednio odbywanych podróży i miejsca pobytu w Grecji.

Jak wypełnić formularz PLF?

Przed podróżą do Grecji każdy turysta musi wypełnić tzw. PLF – Passenger Locator Form. Dokument dostępny jest w języku angielskim na stronie internetowej greckiego rządu – https://travel.gov.gr/#/. Wszystkie informacje wpisujemy także po angielsku. Poniżej instrukcja wypełnienia formularzu udostępniona przez biuro podróży TUI.

Aby przejść do wypełnienia formularza, należy kliknąć przycisk: „Start Here” . Pasażerowie lotniczy w rubryce Transportation Type wybierają Aircraft . Następnie należy wypełnić rubryki dotyczące szczegółów lotu. W polu Airline Name należy wpisać nazwę linii lotniczych, we Flight Number – numer lotu, Date of Arrival – datę przylotu, Point of entry in the country – lotnisko docelowe, miejsce przylotu. W przypadku samolotów rejsowych nie należy wypełniać pola Private flight number . Osób podróżujących z Polski nie dotyczy też ostatnia rubryka Please check if there is an internal connection flight. Kolejne okno to dane osobowe pasażera, kolejno – nazwisko, imię, drugie imię (jeśli mamy), płeć, wiek, rodzaj dokumentu tożsamości (ID document Type) upoważniającego do przekroczenia granicy (dowód osobisty lub paszport), numer telefonu, opcjonalnie – numer telefonu służbowego, stacjonarnego lub inny numer telefonu oraz adres mailowy. W kolejnym kroku należy wypełnić adres zamieszkania w Polsce. Wymagane są dane: państwo, województwa, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania. Pole previously visited country (optional) wypełniamy, jeśli w ciągu 14 dni poprzedzających przyjazd do Grecji odwiedziliśmy jakiś inny kraj. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane dotyczące miejsca pobytu w Grecji, następnie dane kontaktowe osoby upoważnionej do informowania w razie wypadku. Jeśli podróżujemy z osobami poniżej 18 r.ż., w następnej rubryce podajemy ich dane. Jeżeli nie przyjeżdżamy z takimi osobami, klikamy „continue” do kolejnego pola. Jeżeli podróżujemy z osobami niebędącymi członkami naszej rodziny i niemieszkającymi w tym samym gospodarstwie domowym, w kolejnym kroku musimy podać dane tych osób. I to wszystko. Aby przesłać formularz, należy wcisnąć przycisk „submit” .

Po przesłaniu formularza, pojawia się komunikat z podziękowaniami za udzielenie informacji. Następnie należy wybrać opcję fill in the form for another person, jeżeli chcemy uzupełnić dane kolejnego uczestnika wyjazdu lub go back to the home page, aby wrócić na stronę startową. Po wypełnieniu formularza otrzymuje się wiadomość zwrotną na maila. W oddzielnej wiadomości, około 24 godziny przed wylotem otrzymujemy kod QR, który należy mieć przy sobie podczas lotu do Grecji w formie wydruku bądź cyfrowej – na ekranie smartfona albo innego urządzenia. Jest on niezbędny, by odbyć podróż.

Kod QR

„Po pełnym wypełnieniu formularza Passenger Locator Form zostanie wygenerowany kod QR. Jego okazanie jest wymagane przy wejściu do samolotu (przy braku kodu QR przewoźnik może odmówić wpuszczenia pasażera na pokład) oraz przy przekroczeniu greckiej granicy (kod zostanie zeskanowany zaraz po wyjściu z samolotu). Dlatego też, na 48 godzin przed odlotem, należy wygenerować kod QR i mieć go ze sobą – najlepiej w wersji wydrukowanej lub jako zapisany plik w urządzeniu mobilnym” – informuje stołeczne Lotnisko Chopina.

Możliwe testy na koronawirusa

Po przylocie do Grecji należy liczyć się z możliwością wyrywkowych testów na koronawirusa przeprowadzanych wśród podróżnych. Przed zameldowaniem w hotelu goście mogą mieć mierzoną temperaturę.

