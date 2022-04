Dwa razy więcej pieniędzy na Kolej+. Wiadomo, jakie trasy powstaną w najbliższych latach

W Janowie Lubelskim premier Mateusz Morawiecki przedstawił kolejne inwestycje w ramach programu Kolej+, który zakłada odtwarzanie linii kolejowych oraz budowanie ich w miejscowościach, w których do tej pory ich nie było. Nie bez przyczyny miejscem konferencji prasowej był Janów Lubelskich: miejscowość ta zostanie połączona torami ze stolicą województwa, Lublinem. W województwie realizowanych będzie 5 projektów: poza połączeniem kolejowym między Janowem Lubelskim i Lublinem, które z czasem zostanie wydłużone do Biłgoraja, powstaną nowe połączenia Lublin-Łęczna i Chełm-Włodawa, a linia Łuków-Lublin zostanie zelektryfikowana.

Budżet programu Kolej+ zostanie zwiększony o kolejne 5,5 mld zł

– Wraca moda na kolej. Bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo dobrze, że ludzie wracają do podróżowania koleją. Do 2015 r. mieliśmy do czynienia ze zwijaniem się połączeń kolejowych, likwidowaniem dworców. To była niewłaściwa strategia – powiedział Mateusz Morawiecki.

Dodał, że w ramach programu wyremontowano ponad 400 stacji kolejowych, blisko 300 dworców i około 1000 km torów kolejowych.

– To ważny moment, ponieważ w III RP dochodziło do likwidowania linii kolejowych i ten czas chcemy zakończyć – mówił szef rządu. – Ostatnich kilka lat to dowód na to, że można przywracać połączenia kolejowe – podkreślił.

Mateusz Morawiecki zapowiedział także, że budżet programu Kolej+ zostanie zwiększony dwukrotnie, o kolejne 5,5 mld zł.



Reprezentujący mieszkańców Lubelszczyzny w Sejmie poseł Jacek Sasin powiedział, że „to nie przypadek, że lubelskie zajmuje szczególne miejsce w planach rządu. Realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju. To fundament, który budujemy pod dobry rozwój polski”.

– Realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju. Każda część kraju wymaga takiego samego traktowania – mówił minister aktywów państwowych.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, mówił natomiast, że o wyjątkowości tego programu przesądza aktywny udział samorządów w tworzeniu planów. – Któż lepiej wie o potrzebach mieszkańców małych i średnich miejscowości, oddalonych od centrów zarządzania inwestycjami kolejowymi? To właśnie wójtowie, burmistrzowie i marszałkowie doskonale widzą, czego oczekują mieszkańcy – mówił Adamczyk.

Plany w programie Kolej+

Na konferencji prasowej przedstawiono listę inwestycji kolejowych w poszczególnych województwach. W województwie śląskim powstaną połączenia:

Ruda Śląska / Ruda Chebzie – Bytom

Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice

Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota

Pyskowice – Pyskowice Miasto

Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice

Jastrzębie Zdrój – Orzesze

Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice

W województwach mazowieckim i podlaskim powstaną połączenia:

Zegrze – Przasnysz

Łomża – Śniadowo – Łapy

Ostrów Mazowiecka – Małkinia

Sokołów Podlaski – Siedlce

Kozienice – Dobieszyn

twitter

W województwach małopolskim i podkarpackim powstaną połączenia:

Kraków – Olkusz

Kraków – Niepołomice

Kraków – Myślenice

Gorlice – Jasło

twitter

W województwach łódzkim i świętokrzyskim powstaną połączenia:

Chorzew Siemkowice – Wieluń

Piotrków Trybunalski – Bełchatów / Bogumiłów

Skarżysko-Kamienna – Tomaszów Mazowiecki

Czytaj też:

Chcą dokończyć „kolej dużych prędkości” z czasów Gierka. Z Warszawy do Gdańska o godzinę szybciej