Największe zamówienie w historii lotnictwa. Firma jest nieoczywista

Air India mają nowy plan. Linie lotnicze z lokalnego gracza, chcą stać się dużym światowym przewoźnikiem. W tym celu zarząd złożył gigantyczne zamówienie.

Największe zamówienie w historii lotnictwa

Indyjski przewoźnik poinformował właśnie o złożeniu zamówienia na 470 nowych samolotów. To absolutny rekord. Jeszcze żadne linie lotnicze w historii nie zamówiły jednocześnie tylu maszyn do swojej floty. Jak powiedział prezes spółki, ma to dać możliwość spełnienia ambicji stania się „przewoźnikiem klasy światowej”.

Nowe samoloty pozwolą zarówno bardzo zmodernizować przestarzały park maszyn, jak i „drastycznie” zwiększyć możliwość tworzenia nowej siatki połączeń dla klientów Air India.

„To zamówienie jest ważnym krokiem na drodze do spełnienia nowych ambicji Air India” – napisał w oświadczeniu prezes spółki.

Airbus i Boeing zarobią na Air India

Aż 470 nowych samolotów zostało zamówione u dwóch największych producentów na świecie. Nowe kontrakty podpisano z europejskim Airbusem i amerykańskim Boeingiem.

Pierwsza z firm podpisała kontrakt na dostawę 250 maszyn, a drugi koncern wyśle do Indii 220 samolotów. Jak informują źródła zbliżone do Białego Domu, kontrakt z Boeingiem ma ogłosić osobiście prezydent Joe Biden. Trzecia co do wielkości transakcja w historii firmy ma wynieść łącznie nawet 46 miliardów dolarów. Zamówionych ma zostać 190 Boeingów 737 Max, 10 Boeingów 787 i 10 sztuk modelu 777X.

Zamówienie przypada niemal na drugą rocznicę sprzedaży linii lotniczych przez indyjski rząd lokalnemu gigantowi Tata Group.

Tak duży kontrakt jest ciekawy nie tylko ze względu na liczbę zamówionych samolotów, ale także na czas. Jeszcze niedawno mówiło się bowiem, że linie lotnicze przez wiele lat będą się wygrzebywać z kryzysu, który został spowodowany przez pandemię koronawirusa. Jak widać, te przewidywania mogły być zbyt pesymistyczne.

