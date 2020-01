Biedronka podała wyniki sprzedaży za 2019 roku. Wzrost bliski 9 proc.

Sprzedaż w sieci Biedronka wzrosła o 5,8 proc. rok do roku w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL) w 2019 r., zaś sprzedaż ogółem (w złotych) zwiększyła się o 8,8 proc. rok do roku, podał właściciel sieci Jeronimo Martins. Sprzedaż liczona w euro zwiększyła się o 7,9 proc. rok do roku do 12,6 mld euro.

Według szacunków firmy, wzrost cen żywności w 2019 r. była wyższa niż oczekiwano i wyniosła ok. 4,9 proc.

„Wzrost LFL wyniósł 5,8 proc. (+7,7 proc. w IV kw.), odzwierciedlając stałą poprawę oferty oraz doświadczenia zakupowego” - czytamy w komunikacie.

Na koniec 2019 r. sieć Biedronka liczyła 3002 sklepy. W całym ubiegłym roku. otworzyła 33 sklepy w mniejszym formacie i 95 sklepy standardowe (łącznie liczba sklepów wzrosła netto o 102 - zamknięto 26 sklepów), podano również.

Sprzedaż całej Grupy Jeronimo Martins wzrosła w 2019 r. o 7,5 proc. rok do roku i wyniosła 18,6 mld euro.

Czytaj także:

Pracownicy Biedronki upieką bułki w wirtualnej rzeczywistości