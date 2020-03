Boisz się koronawirusa? Koniecznie zaopatrz się w to urządzenie

Termometry bezdotykowe to nie tylko fajne gadżety, ale też urządzania bardzo pomocne przy mierzeniu temperatury w czasie epidemii koronawirusa. Są higieniczne, nie wymagają dezynfekcji, co jest bardzo wygodne w badaniu kilku pacjentów, np. wszystkich domowników. A ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów jest o wiele mniejsze niż przy dotykowych termometrach elektronicznych. Jaki termometr wybrać? Oto przegląd 7 popularnych modeli.

Braun NTF 3000

Termometr Braun NTF 3000 umożliwia zarówno dotykowy i bezdotykowy (z odległości 5 cm) pomiar temperatury. Wyposażony został w zbliżeniowy czujnik i potrafi wykonać pomiar już w 2 sekundy. Sygnał dźwiękowy poinformuje, kiedy wykonano poprawny pomiar. Niestety, model ten nie posiada pamięci, w której można zapisać wcześniejsze wyniki. Cena: od 165 zł



Terraillon Thermo

Bardzo prosty w obsłudze i ergonomiczny termometr do ciała. Dźwięk pomaga na umieszczeniu urządzenia na właściwej odległości. Wystarczy zaledwie 1 sekunda i znamy wynik. Dodatkowo odczyt wyników jest prostszy dzięki kolorowemu wskaźnikowi wyników: zielony oznacza normalną temperaturę, a czerwony – gorączkę. Wbudowana pamięć pozwala zapisać do 9 ostatnich wyników. Za pomocą Thermo Distance można również mierzyć temperaturę cieczy oraz temperaturę otoczenia. Cena: od 120 zł



Omron Gentle Temp 720

Termometr na podczerwień do czoła OMRON Gentle Temp 720 służy do bezpiecznego, wygodnego i szybkiego mierzenia temperatury z czoła. Pomiar trwa 1 sekundę. Można nim mierzyć także temperaturę powierzchni i otoczenia.Termometr został wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD, który umożliwia odczyt w ciemności. Urządzenie przechowuje w pamięci 25 ostatnich pomiarów. Wymienna bateria wystarcza na wykonanie około 2500 pomiarów. Cena: od 150 zł



Geratherm noncontact

Termometr bezdotykowy Geratherm noncontact pozwala na dokonanie pomiaru bez bezpośredniego kontaktu z ciałem. Urządzenie jest stosowane przez lekarzy i pielęgniarki. Powyżej temperatury 37,5 stopni Celsjusza włącza się charakterystyczny sygnał dźwiękowy, który ostrzega o stanie podwyższonej temperatury. Odczyt pomiaru jest gotowy już po 1 sekundzie! W razie wystąpienia gorączki, ekran podświetla się na czerwono. Urządzenie można wykorzystać nie tylko do pomiaru ciała, ale także otoczenia i płynów. Cena: od 115 zł



Microlife NC 150

Elektroniczny termometr NC 150 Microlife dzięki promieniom IR umożliwia pomiar bez dotykania mierzonego obiektu. Bezpieczny i higieniczny pomiar uzyskujemy w kilka sekund. Można go używać do pomiaru temperatury na skroni oraz do pomiarów temperatury ciała, a także do sprawdzania temperatury powierzchni i otoczenia. Przyrząd posiada funkcję wywoływania 30 wyników ostatnio przeprowadzonych pomiarów. Cena: od 100 zł



Beurer FT 90

Termometr lekarski FT 90 marki BEURER wykorzystuje nowoczesną, bezdotykową metodę pomiaru temperatury ciała, otoczenia oraz powierzchni. Uzyskuje pomiar z dokładnością do 0,2 stopni Celsjusza już po kilku sekundach. Posiada także alarm dźwiękowy, sygnalizujący podwyższoną temperaturę ciała. Urządzenie zapamiętuje aż 60 wyników! Dzięki temu cała rodzina może regularnie mierzyć temperaturę. Cena: ok. 220 zł



Visiomed Thermoflash LX 26-Evolution

Thermoflash LX-26 to bardzo czuły termometr, wykorzystujący najnowszą technologię autokalibracji, znaną z modelu klasy szpitalnej. Wykazuje wyjątkową dokładność przy temperaturach powyżej 38 stopni Celsjusza. Pomiaru dokonuje się na czole, w okolicy tętnicy skroniowej, bez jej dotykania. Wynik poznajemy w mniej niż 1 sek. Pamięć termometru przechowuje 32 ostatnie pomiary. Można nim również zmierzyć temperaturę otoczenia czy powierzchni. Jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. Cena: ok. 170 złCzytaj także:

