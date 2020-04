Wegański Whooper nie jest wegański. Reklamy zakazane, burza w sieci

ASA (Advertising Standards Authority) – brytyjski organ nadzorujący reklamy – stwierdził, że kampania reklamowa Rebel Whoopera sugerowała, że burger ten nie zawiera wołowiny ani innych produktów pochodzenia zwierzęcego, przez co jest odpowiedni dla wegan i wegetarian, a to nieprawda.

Rebel Whopper został pokazany w styczniu 2020 roku. W Wielkiej Brytanii promowany był ostatnio głównie w sieci – na Facebooku, Twitterze i innych portalach społecznościowych. Reklamy mówiły, że jest „pierwszym burgerem roślinnym” w świecie fastfoodów, zawierały również logo „Vegetarian Butcher”.

Okazało się, że „wegańska” wersja burgera wołowego – popularnego Whoppera – jest pieczona na tym samym grillu, co wołowa, może więc zawierać wołowinę oraz zawiera majonez jajeczny, co z pewnością czyni go nieodpowiednim dla wegan.

ASA otrzymała 10 skarg na trzy reklamy społecznościowe dotyczące tego burgera. Skarżący stwierdzili, że słowa reklam, że produkt jest „100 proc. Whopperem. Bez wołowiny” i „Burgerem na bazie roślin” wprowadzają w błąd.

Burger King oświadczył, że reklamy wyjaśniały „małym drukiem”, że burger może nie nadawać się dla wegan i wegetarian, ponieważ przygotowuje się go razem z produktami mięsnymi. Firma stwierdziła, że logo „Vegetarian Butcher” nie było używane w reklamie telewizyjnej, uznając, że może to być potencjalnie mylące. Firma dodała, że klienci mogli i mogą również poprosić o nie dodawanie majonezu.

To na nic. ASA uznała, że opinia publiczna, po obejrzeniu reklam w mediach społecznościowych, mogła uznać, że burger nie zawiera wołowiny ani innych produktów pochodzenia zwierzęcego. A zastosowanie logo „rzeźnika wegetariańskiego” mogło się przyczynić do uznania Rebel Whoopera za burgera odpowiedniego dla wegan i wegetarian.

ASA zakazała więc reklam, oświadczając, że ostrzeżenie małym nadrukiem o możliwości zawartości wołowiny „nie było wystarczająco widoczne, aby zlikwidować ogólne wrażenie, że burger jest odpowiedni dla wegetarian i wegan”. Ponadto nie było ostrzeżenia o zawartości majonezu jajecznego. „Doszliśmy do wniosku, że reklamy wprowadzały w błąd” – oświadczyła ASA. „Reklamy nie mogą też pojawiać się ponownie, jeśli nie nastąpi ich korekta”.

Burger King nie odniósł się do zakazu. Firma oświadczyła już wcześniej, że jest Rebel jest skierowany do „flexitarian” – czyli ludzi, którzy jedzą mięso, ale ograniczają spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego.

