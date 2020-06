Martyna Wojciechowska padła ofiarą oszustwa. „Nie wierzcie w to!”

„Od jakiegoś czasu, a w ostatnich dniach bardzo intensywnie pojawiają się w sieci informacje o tym, że polecam środki na odchudzanie. Nie wierzcie w to! Nie reklamuję i nigdy nie reklamowałam żadnych cudownych środków na odchudzanie! To wykorzystanie mojego wizerunku bez zgody!” – napisała Martyna Wojciechowska na Instagramie. Podróżniczka zaapelowała do internautów, aby „nie dali się oszukać” i „nie kupowali tych produktów”. „Źródło ich pochodzenia, skład oraz działanie nie są sprawdzone i mogą mieć fatalne skutki dla zdrowia. Jedynym, znanym mi i skutecznym sposobem na schudnięcie jest zdrowa, zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna, co zdecydowanie wszystkim polecam” – kontynuowała.

Martyna Wojciechowska poinformowała także, że od kilku tygodni usilnie próbuje zablokować reklamy pojawiających się specyfików, wykorzystujących jej wizerunek. „Bardzo dziękuję wszystkim życzliwym mi osobom za blokowanie tych reklam w serwisie Facebook oraz tysiące maili i wiadomości, które otrzymałam w ostatnim czasie” – napisała.