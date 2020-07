Ten legendarny produkt zna i stosuje niemal każdy rodzic. Aktywiści apelują o wstrzymanie produkcji. Może być rakotwórczy

Puder Johnson & Johnson znają niemal wszyscy. Jeśli nie stosują go u swoich dzieci, to prawdopodobnie spotkali się z nim w swoim dzieciństwie. Od kilku miesięcy trwa spór o to, czy produkt nie jest niebezpieczny. Włączyły się do niego organizacje pozarządowe.

Grupa organizacji pozarządowych zaapelowała o zaprzestanie produkcji legendarnego niemal pudru dla dzieci firmy Johnson & Johnson. Produkt na bazie talku według niektórych specjalistów może zawierać rakotwórczy azbest. Twierdzą tak m.in. zaangażowane w protest organizacje, wśród których są Black Women for Wellness, Emory University, czy Greenpeace. Domagają się one nie tylko zaprzestania produkcji, ale także wycofania produktu ze sklepów w Stanach Zjednoczonych. Zmniejszający się popyt Właściciel marki poinformował, że ze względu na głośną kampanię, która przedstawiła produkt w niekorzystnym świetle i sprawiła, że część z konsumentów sądzi, że może on być rakotwórczy, sprzedaż w maju gwałtownie spadła. Szczególnie chodzi o rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady. Firma twierdzi, że rozważa zaprzestanie jego sprzedaży w Ameryce Północnej. Jednocześnie poinformowano, że nie ma podobnych planów w kontekście innych rynków na świecie. Właśnie ta informacja stała się jednym z ognisk konfliktu między firmą a organizacjami społecznymi. Zdaniem Janette Robinson Flint z Black Women for Wellness, firma kontynuuje promowanie produktu często wśród klientów czarnoskórych, co jest zaprzeczeniem zapewnień o chęci walki z nierównościami społecznymi na tle rasowym. Firma podkreśliła ponownie, że produkt jest bezpieczny. „Dekady badań niezależnych naukowców z całego świata potwierdzają bezpieczeństwo naszego pudru dla dzieci” – napisano w komunikacie firmy. „Nadal oferujemy go w innych miejscach na świecie, gdzie występuje na niego zapotrzebowanie” - dodano. Bez związku z procesami Od 2018 roku Johnson & Johnson zmaga się z wieloma procesami i śledztwem, które wykazało, że firma mogła od lat wiedzieć o tym, że puder zawiera niebezpieczne dla zdrowia substancje. Procesy wytoczyły tysiące osób. Zapewniono jednak, że wstrzymanie dystrybucji na kraje Ameryki Północnej nie ma związku z tymi procesami. Czytaj także:

