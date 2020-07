Nie będzie kwadratowej Milki. Jej właściciel przegrał z Ritter Sport

Po długotrwałej batalii sądowej Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe – najwyższa instancja sądownictwa karnego i cywilnego w Niemczech – postanowił, że Ritter Sport będzie jedyną firmą, która może produkować kwadratową czekoladę na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Od tego wyroku nie ma już odwołania.

Tym samym motto „Quadratisch, Praktisch, Gut” (Kwadratowa, Praktyczna, Dobra), które od 85 lat należy do Alfred Ritter GmbH & Co. KG pozostanie obowiązującym.

A dlaczego miało być używane przez kogoś innego (nie motto, ale kwadratowa czekolada). Bo tak chciał koncern Mondelēz International, producent czekolady Milka. To gigant, w porównaniu do Alfred Ritter GmbH & Co. KG, który tym razem przegrał, co zdarza się rzadko.

Przed dekadą Mondelēz International (wówczas Kraft Foods) postanowiła produkować kwadratową Milkę. To zezłościło Alfred Ritter GmbH & Co. KG. Sprawa trafiła do sądu. W 2017 roku Federalny Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, że Alfred Ritter ma prawo do kwadratowych tabliczek czekolady. W 2018 roku to samo stwierdził Federalny Sąd Patentowy.

Ale Mondelēz International nie odpuszczali. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe stanął jednak po stronie twórców oryginalnej kwadratury czekolady.

Przy czym sąd z Karlsruhe zasądził, że znak towarowy nie może dotyczyć kształtu kwadratu jako takiego. W tym konkretnym wypadku konsument uznaje kwadratową czekoladę za produkt marki Ritter Sport i w związku z tym oczekuje konkretnej jakości.

