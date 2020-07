Jednych to obrzydzi, innym pocieknie ślinka. Pachnące kurczakiem Crocsy KFC już w sprzedaży

Klapki KFC x Crocs we wtorek 28 lipca po godzinie 18 czasu polskiego faktycznie trafiły do sprzedaży. Coś, co dla wielu wydawało się jedynie żartem lub kolejną akcją promocyjną, okazało się faktem. Jednych to cieszy, innych pewnie by obrzydziło, ale oni raczej odbili się na etapie tytułu, więc nie musimy się nimi przejmować.

Crocsy Kentucky Fried Chicken są od góry do dołu inspirowane słynnymi smażonymi kurczakami i postacią pułkownika Sandersa, kultowego założyciela sieci fastfoodów. Według zapewnień producentów, nawet wydzielany przez nie zapach przypomina o popularnych kawałkach mięsa w panierce. Co kto lubi. Pierwszy raz o tych niezwykłych klapkach usłyszeliśmy w trakcie Tygodnia Mody w Nowym Jorku. Promowała je wówczas modelka i performerka MLMA z Korei Południowej, która występuje także w obecnej kampanii reklamowej produktu. Tym, co uległo zmianie, jest wysokość butów. Celebryci reklamujący je przed oficjalną premierą otrzymali wersję na koturnach. Do sklepów trafią niestety jedynie crocsy na niskiej podeszwie. Cena klapków to około 180 zł. Jeżeli narobiliśmy wam apetytu, to pachnące buciki znajdziecie w sklepie internetowym firmy Crocs.

