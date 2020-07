Primark w Polsce. Kiedy otwarcie sklepów?

Pierwotnie otwarcie pierwszego sklepu sieci Primark w Polsce planowane było na wiosnę 2020 roku (pierwsze plotki wiązano z otwarciem Galerii Młociny, ale szybko zostały zdementowane). Plany pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa.

„Podtrzymujemy nasz plan otwarcia pierwszego sklepu Primark w Polsce w tym roku w Galerii Młociny w Warszawie. Uważnie monitorujemy wytyczne rządu, a nasz sklep zostanie otwarty, kiedy będzie to możliwe, w oparciu o oficjalne zalecenia” – twierdziło jeszcze w kwietniu biuro prasowe Primark w Polsce, cytowane przez Wirtualnemedia.pl.

Primark w Polsce. Gdzie sklep?

Pierwszy sklep sieci Primark ma zostać otwarty w Warszawie. Dokładnie będzie to Galeria Młociny, która znajduje się przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15.

Drugi sklep Primark zostanie otwarty w galerii Posnania w Poznaniu. Sieć poinformowała o tym na początku lutego 2020 roku. Data otwarcia nie jest jeszcze znana.

Primark – co to jest?

Primark to międzynarodowa marka odzieżowa, która oferuje najnowszą modę, kosmetyki i wyposażenie domu. Hasło sieci to „niesamowita moda w niesamowitych cenach” ('Amazing Fashion at Amazing Prices'). Firma założona w Dublinie w 1969 r. obecnie posiada ponad 370 sklepów i niemal 1,5 mln m kw. powierzchni handlowej w 12 krajach i zatrudnia ponad 75 tys. osób.