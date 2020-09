Ukraina. Kwitnie handel zaświadczeniami o negatywnym wyniku testu na COVID-19

Na Ukrainie handluje się zaświadczeniami o negatywnym wyniku testu na COVID-19 w celu wyjazdu za granicę – pisze agencja Interfax-Ukraina, powołując się na dyrektora jednego z laboratoriów. Taką usługę oferują niektóre biura turystyczne – dodano.

– Na dziś testy PCR robi się zarówno po to, by wykryć wirusa, jak i realizując formalne wymogi w celu wyjazdu za granicę albo zakończenia kwarantanny. Jeśli chodzi o wyjazd za granicę, to obecnie na rynku już istnieje pewien handel zaświadczeniami o negatywnym wyniku PCR w celu wyjazdu za granicę – powiedział agencji dyrektor handlowy laboratorium Sinewo Mykoła Skawronskyj. Jak dodał, niektóre biura podróży proponują turystom za względnie niewysoką sumę załatwienie koniecznego do wyjazdu za granicę zaświadczenia nawet bez poddawania się testowi.

W minionym tygodniu na Ukrainie przeprowadzono prawie 158 tys. testów metodą PCR; niemal 20 proc. z nich wykonano w siedmiu prywatnych laboratoriach – pisze Interfax-Ukraina.(PAP)