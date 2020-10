Czesi nie będą już produkować Lentilków

Do dzisiaj, jeśli ktoś jedzie do Czech, w sklepie kupuje dzieciom Lentilky, małe chrupiące kolorowe cukierki wypełnione czekoladą. Lentilky nie znikną z czeskich półek sklepowych, ale nie będą już produkowane lokalnie, jak to było przez 110 ostatnich lat. Właściciel Lentilków – firma Nestle – postanowiła przenieść produkcję do Niemiec.

„Rzeczpospolita” donosi, że od wiosny 2021 roku Lentilky będą wytwarzane wyłącznie w niemieckim Hamburgu. To dlatego, że w lukrowanych kolorowych cukierkach zmieniono recepturę i opakowanie – informuje dziennik, powołując się na czeską stację Radiožurnál.

Oburzenie jest jak najbardziej na miejscu, ale okazuje się, że nie było innego wyjścia. Przewidując protest, przedstawiciele Nestlé, właściciela marki, uspokoili radiostację, że wszystko dlatego, że postanowiono ujednolicić recepturę Lentilków i bliźniaczych do nich cukierków Smarties. Dobra wiadomość: w jednych i drugich ma być mniej cukru, a więcej czekolady.

Okazuje się jednak, że nowa receptura wymaga nowocześniejszych urządzeń do produkcji, a te znajdują się jedynie w Hamburgu. Na dodatek zmieni się też opakowanie cukierków. „Rzeczpospolita” pisze, że Lentilky będą od wiosny pakowane w papierowe tuby, maszyny także znajdują się tylko w Hamburgu.

Radiožurnál informuje, że cena Lentilków pozostanie niezmieniona.

Cukierki były w Czechach od 1907 roku. Ich potężniejsza konkurencja – M&M's – mają historię sięgającą zaledwie 1941 roku.