Ikea żartuje z Donalda Trumpa. „Ty też właśnie się przeprowadzasz?”

Ikea postanowiła wykorzystać zakończenie prezydentury Donalda Trumpa do reklamy jednego ze swoich produktów. Na Facebooku marki pojawiła się nietypowa reklama wycieraczki o nazwie Trampa. „Brakuje Trampa?” - widzimy napis na grafice. „Ty też właśnie się przeprowadzasz? Jeśli przed Twoimi drzwiami brakuje jeszcze wycieraczki – nasza jest teraz w nowej niższej cenie” - czytamy w opisie postu. Wpis Ikei to jednoznaczne nawiązanie do zmiany gospodarza Białego Domu.

Donald Trump opuścił Biały Dom

Po 14:00 czasu polskiego oczy całego świata zwróciły się w kierunku USA, gdzie do śmigłowca Marine One wsiadł Donald Trump. Był to historyczny moment opuszczenia Białego Domu przez Donalda Trumpa. Wychodzącemu po czerwonym dywanie Trumpowi towarzyszyła jego żona Melania. Były już prezydent Stanów Zjednoczonych udał się na Florydę.

„New York Times” przekonuje, że Trump na tyle polubił funkcję prezydenta, że zamierza ponownie spróbować swoich sił w wyborczym wyścigu. Już teraz miałby zacząć przygotowania do kampanii w 2024 roku. Wcześniej jednak byłego już prezydenta czekać będzie tzw. późny impeachment. W związku z drugim w ciągu tej kadencji postawieniem Trumpa w stan oskarżenia, Trump może stracić prezydencką emeryturę. W razie wyroku skazującego, byłby także pozbawiony możliwości ponownego startu w wyborach.

