Zmiany w AliExpress. Chińczycy szykują nowości dla Polaków

Na początek statystyki. AliExpress w Polsce jest mocną marką, ale rynkowo zdecydowanie ustępuję Allegro. Polska spółka ma 36,2 proc. Rynku, AliExpress 3,1 proc. To więcej niż RTV Euro AGD, do której należy 2,5 proc. rynku oraz Zalando z 1,7 proc. udziałem.

Szybsze dostawy to priorytet

„Gazeta Wyborcza” informuje, że AliExpress zamierza podjąć wiele działań, by zbliżyć się do konkurenta. Przede wszystkim chodzi o skrócenie czasu dostawy do Polski. Chińczycy dostarczają paczki nawet w kilkadziesiąt dni, a Allegro w 1-2 dni robocze, dzięki sieci paczkomatów.

AliExpress wybuduje w Polsce magazyny, dzięki którym część towarów dostarczana będzie w 2-3 dni. Jak informuje periodyk, 70 proc. towarów ma trafiać do Polski w maksymalnie 15 dni, już od wiosny tego roku.

Więcej informacji i możliwość reklamacji

Chiński gigant, należący do spółki Alibaba, ma także zamiar oferować ratalny model sprzedaży oraz zacząć informować klientów o sprzedawcach, cłach i podatkach oraz zaoferować 14-dniowy okres możliwości odstąpienia od umowy.

Główną przewagą AliExpress jest cena. Jednak w połowie roku w życie wchodzi unijna dyrektywa mająca na celu uszczelnienie podatku VAT. Wyrówna ona konkurencyjność handlu w sieci, co zapewne uderzy m.in. w AliExpress oraz wywoła lekkie podwyżki, jak pisze „GW”.

Czytaj też:

Kiedy Amazon ruszy w Polsce? Są nieoficjalne informacje