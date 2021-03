Nowe etykiety na sprzęt AGD i RTV. Co z nich można wyczytać?

W poniedziałek 1 marca 2021 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące nowych etykiet energetycznych. Sprzedawcy muszą zmienić oznaczenia w ciągu nieco ponad 2 tygodni (14 dni roboczych).

Niejasne wg UE etykiety zostaną zastąpione przez czytelniejsze. Skala będzie podzielone od A do G. To ma konsumentom ułatwić porównanie efektywności energetycznej produktów.

Oszczędzanie energii jest kluczowe

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa, na której minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślił wagę wpływu efektywności energetycznej na rozwój gospodarczy i jakość życia.

Dodał, że oszczędność energii oznacza mniejszą emisję gazów cieplarnianych, a przez przyjazność dla środowiska i klimatu.

Minister przypomniał, że 79 proc. konsumentów bierze pod uwagę informacje z etykiet energetycznych podczas podejmowania decyzji konsumenckich (jak wynika z badania Special Eurobarometer 492).

Koniec A+++, w to miejsce A

Nowe etykiety pojawią się na sprzęcie AGD i RTV takim jak pralki, pralko-suszarki, lodówki, chłodziarki, zmywarki, czy telewizory. Od września 2021 roku pojawią się też na źródłach światła (żarówki i lampy).

Nowe etykiety zastąpią obecne. Nie będzie już więc oznaczeń typu A+++, A++, czy A+. Będą od A do G. „Kategoria A będzie z początku pusta, a kategorie B i C będą obejmowały niewiele produktów, co pozwoli utorować drogę dla nowych, bardziej energooszczędnych produktów, które dopiero zostaną wynalezione i opracowane” - napisali przedstawiciele Komisji Europejskiej.

