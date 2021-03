Testy Primacovid na przeciwciała w Biedronce. Jest odpowiedź Lidla

Biedronka poinformowała, że od poniedziałku 15 marca rusza ze sprzedażą testów Primacovid na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 (warto pamiętać, że nie są to testy, które wykrywają koronawirusa). Na odpowiedź największego konkurenta na rynku nie trzeba było długo czekać.

Lidl. Testy na przeciwciała – czy i kiedy będą dostępne?



– Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów, również planujemy wprowadzić testy na COVID-19 do oferty Lidl Polska. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty produktów na naszej stronie internetowej – przekazała Aleksandra Robaszkiewicz z biura prasowego Lidla. Jak podaje portal Money.pl, Lidl chce sprzedawać nie tylko testy serologiczne, czyli takie, które wykrywają przeciwciała, że również te, które potwierdzają obecność koronawirusa w trakcie choroby.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie testy trafią do sprzedaży. Przedstawicielka Lidla poinformowała, że stanie się to w ciągu jednego do dwóch tygodni. Nieznana jest także cena testu.

Test Primacovid w Biedronce – cena

W ofercie Biedronki będą testy Primacovid szwajcarskiej firmy PRIMA Lab. Za jeden trzeba będzie zapłacić 49,99 zł. Biedronka wprowadza jednak bardzo ważne ograniczenie. Jedna osoba nie będzie mogła jednorazowo kupić więcej niż trzech testów.

Primacovid – jaka skuteczność testu?

Jak informuje w oficjalnym komunikacie Jeronimo Martins – właściciel sieci, testy mają skuteczność ponad 98 proc. Ważne jest również to, że można je będzie wykonać samodzielnie i w warunkach domowych. „Producent, szwajcarska PRIMA Lab jest firmą certyfikowaną zgodnie z normami ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016, a sam test to certyfikowany wyrób medyczny (certyfikat CE). Jego dokładność wynosi 98,3 proc”. – napisano w komunikacie.

