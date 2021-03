Biedronka i Lidl reagują na zaostrzenie restrykcji. Zakupy nawet przez całą dobę

Decyzją rządu od soboty 27 marca co najmniej do 9 kwietnia sklepy o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych będą mogły wpuszczać jednego klienta na każde 20 metrów kwadratowych. W mniejszych sklepach obowiązuje dotychczasowy limit - jedna osoba na każde 15 metrów kwadratowych. Na zaostrzone restrykcje w handlu zareagowały dwie największe sieci sklepów w Polsce - Lidl oraz Biedronka.

Biedronka wydłuża godziny otwarcia

Przedstawiciele Biedronki poinformowali, że zdecydowali się na wydłużenie godzin otwarcia sklepów. Od piątku 26 marca do niedzieli 28 marca (jest to niedziela handlowa) będzie można zrobić zakupy od godziny 6.00 do 23.00 (obecnie większość sklepów jest czynna do 22:00). Niektóre sklepy będą otwarte już od 5.00 rano. Ponadto, 100 wybranych placówek będzie pracować w weekend całodobowo.

Zakupy w Lidlu przez całą dobę

Na podobny krok zdecydowało się kierownictwo Lidla. Część sklepów nadal będzie otwarta w standardowych godzinach - zakupy będzie można zrobić między 6 a 22. Niektóre placówki będą działać przez całą dobę - od piątku 26 marca, a także w tygodniu poprzedzającym święta wielkanocne. Aby zrobić zakupy w Lidlu w godzinach nocnych, należy zadzwonić znajdującym się przy drzwiach dzwonkiem. Wówczas pracownicy otworzą drzwi do sklepu.

Czytaj też:

Twardy lockdown. Co z marketami budowlanymi i sklepami RTV/AGD?