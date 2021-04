Lidl odpowiada na karę dla Biedronki. Promuje polskie produkty

O promocji piszą Wiadomoscihandlowe.pl, a informuje Lidl. Warzywa i owoce w Lidlu, świeże i polskie, są dostępne od poniedziałku 26 kwietnia z 25 proc. rabatem. Oferta dotyczy posiadaczy aplikacji Lidl Plus.

Jak dodaje Lidl, polskie produkty dostępne w Lidlu stanowią ponad 70 proc. oferty sieci w naszym kraju. Właściciel sieci dyskontów chce, żeby ten odsetek był jeszcze wyższy. Oferowanie świeżych warzyw i owoców jest wg Lidla fundamentalne dla zwiększenia udziału polskich produktów w ofercie sieci.

Polskie z Lidla

Ponieważ kraj pochodzenia jest ważny dla ponad 70 proc. konsumentów w Polsce (jak wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa), to w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” oraz szczegółowe zasady jego stosowania. „Produkt Polski”, kampania, w której bierze udział także Lidl, daje konsumentom gwarancje wiedzy o pochodzeniu towaru i surowców, z którego zostały wykonane.

Konkurencja zaczęła wcześniej

Promocję polskich produktów przeprowadza również Biedronka. Klienci konkurencyjnej wobec Lidla sieci, którzy od 15 do 30 kwietnia wydadzą nie mniej niż 499 zł na świeże polskie produkty (mięso, ryby, owoce i warzywa), otrzymają od sieci voucher na 99 zł, na zakupy w Biedronce, do zrealizowania w maju 2021 r. Oznacza to 20-proc. rabat na zakupy polskich produktów.

Dziś UOKiK poinformował o nałożeniu na Jeronimo Martins Polska, właściciela Biedronki 60 mln kary od UOKiK za błędne informacje o kraju pochodzenia towarów dostępnych w sklepach sieci.

