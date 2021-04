Ulubiona promocja Polaków. 12 piw gratis w Biedronce

Tegorocznej majówce tradycyjnie towarzyszyć będzie grill i wypoczynek na świeżym powietrzu, uważa Biedronka. Sieć i tym razem postanowiła zadbać o odpowiednią oprawę tych aktywności. W czwartek 29 kwietnia Biedronka organizuje promocję na wybrane piwa butelkowe „12+12 gratis” i zaprasza wszystkich piwoszy na udane zakupy.

Jak czytamy w komunikacie, „tuż przed majówką do Biedronki wraca niezwykle atrakcyjna promocja na wybrane marki piwa: Beck’s, Carlsberg, Desperados, Heineken, Corona, Captain Jack, Redd’s i Sommersby. Przy zakupie 12 sztuk tych trunków, kolejne 12 butelek dostajemy zupełnie za darmo. Jedyny warunek do aktywna karta Moja Biedronka”.

Rabat na 12 butelek

Sieć wyjaśnia, że przy zakupie 24 butelek wybranych piw zostanie naliczony rabat o wartości 12 najtańszych butelek. Jeśli produkty są w tej samej cenie, zniżka obejmie 12 z nich. Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane butelki w tej promocji. Butelki promocyjne można mieszać dowolnie, według uznania.

Spora oferta piw, w tym importowanych

– Z naszej promocji mogą skorzystać piwosze o odmiennych gustach. Zadbaliśmy zarówno o fanów lagerów, jak i amatorów wersji smakowych. Ucieszą się również kierowcy, którzy będą mogli zaopatrzyć się w zapas piw bezalkoholowych Desperados, Heineken, Carlsberg i Sommersby. Postawiliśmy na różnorodność i tym razem dołączyliśmy do oferty także piwa importowane, czyli Beck’s i Corona. Rabat obejmie butelki o różnych pojemnościach: 0,33l, 0,5l i 0,58l, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie – mówi Marta Walkiewicz, kupiec w sieci Biedronka, odpowiedzialna za ofertę piwa.

Z oferty można skorzystać tylko raz. Promocja obowiązuje w godzinach otwarcia sklepów sieci Biedronka od czwartku 29 kwietnia 2021 r. do piątku 30 kwietnia 2021 r. do godz. 2:00 w nocy lub do wyczerpania zapasów.

