Testy na koronawirusa w Lidlu. Znamy cenę i warunki zakupu

Lidl jako pierwszy w Polsce rusza ze sprzedażą testów antygenowych, które pozwolą wykryć zakażenie wirusem SARS-CoV-2 powodującym COVID-19. „Test oferowany przez Lidl Polska pozwala w jakościowy sposób wykryć antygen wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z przedniej części nosa (jedynie 2,5 cm) u osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19” – czytamy w komunikacie sieci Lidl.

Jak zaznacza sieć, wiarygodność testu jest bardzo wysoka. Wynik wskazywany po wykonaniu wymazu ma mieć sprawdzalność na poziomie 98,7 proc. i być widoczny już po 15 minutach od przeprowadzenia testu.

„Test jest przeznaczony do samokontroli i może być wykonany w warunkach domowych. Test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 można wykonać bez względu na to, czy osoba wykonująca test ma objawy zakażenia, czy też nie. Badania wykazały, że wcześniejsze wykonanie testu, tj. w pierwszych 4 dniach choroby, wiąże się z wyższym stężeniem antygenu, co pozwala na jego łatwiejsze wykrycie” – napisano w komunikacie.

Test na COVID-19 z Lidla. Znamy cenę

Test będzie dostępny w sklepach sieci Lidl od 7 maja (piątek). Sieć podała, że będzie on kosztował 19,80, zł, ale możliwy będzie zakup jedynie pakietu pięciu sztuk. Oznacza to, że chętni będą musieli wydać 99 zł.

