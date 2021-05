Żabka po cichu realizuje rewolucję. W zaktualizowanym regulaminie ukryto zapowiedź nowego formatu sklepów

Klienci Żabki, korzystający z aplikacji żappka otrzymali w ostatnim czasie maile o aktualizacji regulaminu. Przeważnie takie zmiany dotyczą spraw ochrony danych osobowych, rozszerzenia usług, etc. W tym wypadku z aktualizacji regulaminu można wyczytać, co planuje popularna sieć sklepów, a na trop wpadli dziennikarze serwisu Cashless.pl.

Żabka Nano – sklepy bez kas w Polsce

W zaktualizowanym regulaminie aplikacji żappka znalazło się określenie „Sklep Nano”: „Po zarejestrowaniu w Usłudze Żappka Store Aplikacja umożliwia Uczestnikowi obsługę Sklepu Nano (jak np. otwarcie sklepu, dokonanie płatności za zakupy) w celu umożliwienia dokonywania zakupów u Partnera Żappka Store”.

M.in. te zdania sprawiają, że Cashless.pl przypomniał o planowanych przez Żabkę sklepach Nano. Jak dotąd powstała jedna taka placówka (w Poznaniu), jednak to pilotaż. Nano od Żabki to nic innego jak sklepy bez obsługi, które są przeszklonymi kontenerami. Klient, by wejść, skanuje kod QR z aplikacji, wchodzi, wybiera produkty i wychodzi.

Co się zmieni w Żabkach? Nowa funkcja zapowiedziana w regulaminie

Portal zwraca też uwagę na inną zmianę w regulaminie, która przyniesie nowe funkcjonalności dla użytkowników aplikacji Żabki. Dotychczas przy korzystaniu z opcji „zamów i odbierz” można było zapłacić za zamówione produkty gotówką lub kartą przy kasie sklepu. Po zmianach będzie można zdalnie zapłacić kartą, podpiętą do aplikacji mobilnej żappki.

Nowy regulamin żappki, aplikacji Żabki, wejdzie w życie z końcem maja 2021 roku. Oczywiście szybciej udostępniona zostanie opcja płacenia kartą przy „zamów i odbierz”, a nowy regulamin nie wskazuje, kiedy mogłyby pojawić się sklepy Żabka Nano.

