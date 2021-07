We Francji niezaszczepieni nie wejdą do centrum handlowego. Czy Polska może pójść tą drogą?

Po tym, jak we wtorek francuski prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że wkrótce osoby niezaszczepione nie będą miały wstępu do centrów handlowych, kin czy pociągów, Francuzi masowo zaczęli zapisywać się na szczepienia. Tylko w ciągu doby po wystąpieniu prezydenta zdecydowało się na to 1,3 mln osób.

Serwis Wiadomości Handlowe zapytał Krzysztofa Poznańskiego, dyrektora zarządzającego w Polskiej Radzie Centrów Handlowych, jak działające w Polsce centra handlowe zapatrują się na tego rodzaju ograniczenia. Przyznał on, że tak radykalne rozwiązanie z pewnością zapobiega rozprzestrzenianiu się zakażeń, ale jednocześnie budzi kontrowersje związane ze zgodnością takich regulacji z prawem oraz nastręcza olbrzymie problemy operacyjne związane z koniecznością kontroli klientów odwiedzających centra handlowe.

– Liczymy na to, że rząd wzorem regulacji w innych państwach UE wypracuje takie rozwiązania prawne, które z jednej strony nie spowodują kolejnych lockdownów i olbrzymich strat dla branży, a z drugiej strony zapewnią bezpieczeństwo i komfort klientów odwiedzających centra handlowe – powiedział Poznański.

Kolejne lockdowny nie do pomyślenia

Przedstawiciel PRCH za niedopuszczalny uważa ewentualny kolejny lockdown centrów handlowych. Ma nadzieję, że w trosce o miejsca pracy i ochronę gospodarki, rząd, wzorem deklaracji złożonych przez rządy Wielkiej Brytanii czy Grecji, nie zamknie całych branż takich jak handel, usługi czy gastronomia.

– W czasie kiedy ponad 1/3 społeczeństwa jest już zaszczepiona istnieją z pewnością inne sposoby kontrolowania epidemii, mniej radykalne, a bardziej skuteczne. Kolejne lockdowny spowodują bardzo groźne skutki ekonomiczne dla branży i tak już mocno osłabionej wprowadzoną przez rząd abolicją czynszową – przestrzega Krzysztof Poznański.

Czytaj też:

Ograniczenia dla niezaszczepionych we Francji. Podobne postulaty słychać w Polsce