Sejm przyjął część poprawek Senatu ws. zakazu handlu w niedziele. Nowela trafi na biurko prezydenta

Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, w tym tę umożliwiającą sklepom osiągającym co najmniej 40% przychodów m.in. z usług pocztowych, prowadzenie handlu w niedzielę. Odrzucił natomiast poprawkę umożliwiającą odpłatność za pomoc rodziny i powinowatych oraz zatrudnianie studentów do 26 roku życia, emerytów i bezrobotnych.

Sejm poparł poprawkę Senatu, zakładającą obniżenie do 40 proc. z 50 proc. progu przychodów liczonego od sprzedaży detalicznej dla działalności dominującej, korzystającej ze zwolnienia z zakazu handlu w niedzielę, np. pocztowej.

Posłowie odrzucili jednak zmianę, doprecyzowującą grono osób, z których nieodpłatnej pomocy może korzystać przedsiębiorca, a także umożliwiającą wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta pracownikowi lub zatrudnionemu, który jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem, do ukończenia 26 roku życia, rencistą, emerytem lub bezrobotnym.

Teraz pozostał tylko podpis prezydenta, by nowelizacja została wprowadzona w życie.

Zakaz handlu w niedziele. Zasady „po staremu”

Celem nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta jest ograniczenie zjawiska omijania zakazu handlu w niedziele przez przedsiębiorców, prowadzących sklepy o statusie placówki pocztowej. Z wyłączenia z zakazu handlu będą mogły korzystać tylko te placówki, w przypadku których usługi nieobjęte zakazem (w tym przypadku pocztowe) stanowią działalność przeważającą. Nowela ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.

Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r. Zakładała stopniowe ograniczanie handlu oraz w niedziele i święta. Od 2020 r. zakaz nie obowiązuje w ostatnie niedziele w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, a także w dwie niedziele grudniu i jedną przed świętami Wielkanocnymi. Poza tym okresem natomiast z wyłączenia z zakazu handlu korzystają m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami, sklepy w hotelach i strefach wolnocłowych, a także placówki pocztowe.