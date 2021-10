Wszystkich Świętych droższe niż przed rokiem? Porównaliśmy ceny w Biedronce, Lidlu i Auchan

Ceny paliw w ostatnim czasie niemalże przyprawiają kierowców o zawał serca. Na wielu stacjach cena Pb 98 przekroczyła już 6 zł/l. Za litr LPG trzeba zapłacić ok. 3,20 zł. Dla porównania przed rokiem za Pb 98 płaciliśmy ok. 4,68-4,79 zł/l, a za LPG 2,01-2,10 zł/l.

Wiązanki i znicze na Wszystkich Świętych droższe? Lidl podniósł ceny

Tradycyjnie 1 listopada na grobach nie może zabraknąć chryzantem. Lidl sprzedaje je w tzw. wielosztukach. Kupując 3 polskie chryzantemy samokrzewiące o wys. ok. 30 cm, za każdą zapłacimy 10,66 zł. Bez promocji za każdą trzeba będzie zapłacić 15,99 zł. Przed rokiem w ofercie kwiaty te również były w nieco innej promocji. Kupując dwie sztuki, za każdą trzeba było zapłacić 11,99 zł. Cena regularna wynosiła 14,99 zł za sztukę.

W gazetce promocyjnej znalazły się też polskie chryzantemy średniokwiatowe. Kupując 3 sztuki za każdą zapłacimy 8,66 zł. Regularna cena za sztukę to 12,99 zł. Przed rokiem najmniej za taki sam kwiat płacili klienci kupujący dwie sztuki. Wówczas za każdą trzeba było zapłacić 9,59 zł. Cena regularna za jedną roślinę wynosiła 11,99 zł.

Różnice w cenach zauważymy również kupując znicze. Za lampion z symbolem krzyża, który będzie palił się przez 85 godzin trzeba zapłacić 14,99 zł. Przed rokiem taki sam znicz kosztował 13,99 zł.

Kupując 4 znicze z wkładem parafinowym, który powinien palić się przez 70 godzin, za każdy zapłacimy 14,99 zł. Cena regularna to 18,99 zł. W 2020 roku również obowiązywała promocja na podobny znicz. Wówczas kupując dwie sztuki, za każdą trzeba było zapłacić 9,99 zł. Cena regularna wynosiła 15,99 zł.

W ofercie są również wkłady parafinowe. Za dwa wkłady palące się przez 70 h trzeba zapłacić 6,99 zł (3,49 zł za sztukę). Posiadacze aplikacji Lidla, którzy aktywują odpowiedni kupon będą mogli skorzystać z 50 proc. rabatu, wówczas za dwupak zapłacą 3,49 zł (1,75 zł za sztukę), ale w ramach promocji można kupić maksymalnie trzy dwupaki. W 2020 roku za dwa wkłady parafinowe palące się przez 75 godzin trzeba było zapłacić 4,99 zł (2,49 zł) za sztukę.

Również przed rokiem w promocji można było kupić 8-pak wkładów olejowych, które paliły się przez 70 godzin. Za taki zestaw trzeba było zapłacić 15,92 zł. W tym roku kupując 8 wkładów parafinowych, palących się przez 70 godzin, będziemy musieli zapłacić 17,46 zł.

Biedronka żongluje cenami kwiatów na Wszystkich Świętych

Przed rokiem za chryzantemę samokrzewiącą w doniczce o średnicy 21 cm trzeba było zapłacić 9,99 zł/szt. W 2021 roku z okazji Wszystkich Świętych Biedronka wprowadziła do sprzedaży polską chryzantemę drobnokwiatową w doniczce o średnicy 21 cm w cenie 8,99 zł/szt., a także chryzantemę samokrzew premium (doniczka 21 cm) w cenie 11,99 zł/szt.

O złotówkę więcej niż rok temu trzebą będzie zapłacić za chryzantemę wielkokwiatową. Rok temu sztuka kosztowała 8,99 zł, w 2021 roku jej cena wzrosła do 9,99 zł za sztukę. W porównaniu z ubiegłym rokiem nie zmieniła się za to cena wrzosu. Za roślinę w doniczce o średnicy 11 cm nadal trzeba zapłacić 7,99 zł.

Biedronka przygotowała również nową ofertę na zakup zniczy. W 2021 roku kupując 6 lampionów, dwa najtańsze otrzymamy gratis. Przed rokiem klienci otrzymywali voucher na kolejne zakupy art. przemysłowych i tekstyliów o wartości połowy kwoty, za którą kupili znicze (maksymalna dzienna wartość vouchera wynosiła 30 zł). Zarówno przed rokiem, jak i w tym roku promocje skierowane są tylko do posiadaczy karty Moja Biedronka.

Wiązanki na Wszystkich Świętych w Auchan droższe niż przed rokiem

O 3 zł rok do roku wzrosła cena wiązanki na Wszystkich Świętych. W 2021 roku trzeba za nią zapłacić 24,99 zł/szt. Przed rokiem identyczna kompozycja kosztowała 21,99 zł. O 40 groszy więcej niż rok temu trzeba zapłacić za chryzantemę samokrzeiwącą w misie o średnicy 19-21 cm. W 2021 roku kosztuje ona 12,89 zł, a przed rokiem kosztowała 12,49 zł. 2 zł więcej zapłacimy za chryzantemę wielkokwiatową (16,99 zł w 2021 roku - 14,98 zł w 2020 roku).

O 20 groszy podrożały wkłady parafinowe palące się przez 52 godziny. Przed rokiem trzeba było za niego zapłacić 1,39 zł. Teraz cena wzrosła do 1,59 zł za sztukę. Nieco mniej możemy zapłacić za znicze, ale będą one mniejsze lub będą się paliły krócej. Przed rokiem 9,89 zł trzeba było zapłacić za szklany znicz o wys. 35 cm, który mógł się palić przez ok. 80 godzin. W tym roku za tak samo wyglądający znicz z kartą lojalnościową zapłacimy 5,49 zł (cena regularna 6,49 zł), ale jego wkład będzie palił się przez 50 godzin. Znicz o wysokości 17 cm i czasie palenia 40 godzin kosztuje 4,99 zł. 6,99 zł zapłacimy za lampion o wysokości 35 cm, który powinien palić się przez 45 godzin.