Black Week w drogerii Rossmann. Co można kupić w promocji? [GAZETKA]

Black Week rozpocznie się w Rossmannie w czwartek 25 listopada i zakończy 29 listopada. Ofertami popularnej drogerii powinni zainteresować się przede wszystkim miłośnicy perfum, gdyż ceny aż 1,5 tys. zapachów będą obniżone nawet o 70 proc., a klienci kupią je nawet o 250 zł taniej.

Sieć niechętnie ujawnia, co jeszcze przygotowała z okazji Black Friday i zachęca do śledzenia wpisów w mediach społecznościowych oraz odwiedzania sklepów. W przeszłości dużą popularnością cieszyły się promocje w rodzaju 1+1 bądź 2+1 gratis. Powrót do tego scenariusza na pewno ucieszyłaby klientów.

Promocje Rossmanna na Black Friday będą obowiązywać w drogerii internetowej na www.rossmann.pl i sklepach stacjonarnych w całej Polsce, których jest już ponad 1500.

Galeria:

Black Week w drogerii Rossmann

Black Week. Black Friday, Cyber Monday – co to jest?

Black Week to tak naprawdę rozwinięcie Black Friday, czyli święta zakupowego, które w Stanach Zjednoczonych przypada na piątek po Święcie Dziękczynienia. Tradycyjnie otwiera on przedświąteczny sezon zakupowy. Kilka lat temu akcja dotarła również do Polski. Handlowcy szybko doszli do wniosku, że szkoda ograniczać się do jednego tylko dnia i rozciągnęli akcję na sobotę i niedzielę (Black Weekend), a niektórzy poszli jeszcze dalej i zapraszają na Black Week, który rozpoczyna się nawet w poniedziałek albo weekend poprzedzający tzw. Czarny Piątek, a kończy na początku kolejnego tygodnia.

Pierwszy poniedziałek po Święcie Dziękczynienia to z kolei Cyber Monday, który został wymyślony jako dzień promocji w sklepach internetowych. Marketingowcy połączyli go z Black Friday albo i włączyli w Black Week, więc teraz na promocje w sklepach online nie musimy czekać do poniedziałku, rozpoczną się znacznie wcześniej.

Czytaj też:

Kiedy Black Friday 2021? Mamy listę sklepów biorących udział w akcji