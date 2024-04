„Groził nam paraliż”. Jest nowy termin wejścia w życie KSeF

1 lipca 2024 roku miał ruszyć Krajowy System e-Faktur, czyli przeznaczona dla przedsiębiorców platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. O tym, że termin nie zostanie dotrzymany, zadecydował na początku roku minister finansów Andrzej Domański. Jego zdaniem system nie był gotowy i zarządził audyt połączony z konsultacjami, w których przedsiębiorcy, księgowi i organizacje branżowe prezentowały swoje propozycje zmian w przepisach przygotowanych przez poprzednie kierownictwo ministerstwa.

Dlaczego minister Domański wstrzymał wdrożenie KSeF?

Ministerstwo Finansów poinformowało w piątek, że KSeF zacznie obowiązywać w pierwszym etapie 1 lutego 2026 r., a w drugim – 1 kwietnia 2026 r. Domański przyznał, że decyzja o wstrzymaniu wdrożenia i przeanalizowaniu projektu była słuszna.

– Decyzja o wprowadzeniu rewolucji zapadła cztery lata temu. Poprzednicy zapewniali, że system jest gotowy. Dziś wiemy, że nie było należytego nadzoru kierownictwa. Zlecenie audytu było dobrą i niezbędną decyzją — powiedział minister finansów Andrzej Domański.

W jego przekonaniu audyt jasno dowodzi, że projekt KSeF był niedopracowany i wprowadzenie go w życie w takiej formie mogło sparaliżować funkcjonowanie przedsiębiorców. Wkrótce ruszą zakrojone na ogromną skalę prace legislacyjne.

- Niezbędne jest opracowanie nowej architektury systemu. Zaczynamy niemalże od początku — powiedział Andrzej Domański.

System wymian faktur będzie wchodził w życie etapami:

1 lutego 2026 r. stanie się obligatoryjny dla przedsiębiorców, którzy mieli obrót 200 mln zł, a dla wszystkich zacznie obowiązywać cztery miesiące później, 1 kwietnia 2026 r.

KSeF. Co ustalono do tej pory?

Na początku kwietnia zapytaliśmy Piotra Juszczyka, głównego doradcę podatkowego firmy InFakt, uczestnika ministerialnych konsultacji, jak przebiegają prace. Przyznał, że ma poczucie, że Ministerstwo „słucha głosów przedsiębiorców, łagodzi i upraszcza zasady, a co najważniejsze, dostosowuje je do rzeczywistości, która dla różnych firm może wyglądać zupełnie inaczej”.

Ustalono między innymi, że na początku obowiązywania KSeF przedsiębiorcy nie będą karani za błędy. Odroczono też obowiązek podawania numeru KSeF w przelewach. To oznacza więcej czasu na spokojne przygotowanie się do KSeF, a później wdrożenie nowych zasad w firmach.

Ministerstwo było też skłonne przesunąć wycofanie tzw. faktur uproszczonych (paragonów fiskalnych z NIP).

– Faktury uproszczone miały przestać obowiązywać 1.01.2025 r. W mojej ocenie akurat ten przepis powinien pozostać. W praktyce faktury uproszczone przysparzają o wiele więcej problemów niż korzyści, a rezygnacja z nich nie komplikuje wdrożenia KSeF-u – mówi Juszczyk.

Opcja wystawiania faktur offline była przewidziana od początku – na wypadek awarii. Teraz jednak – w okresie przejściowym – będzie możliwość wystawiania faktur w tzw. trybie awaryjnym także w innych sytuacjach. Wciąż jednak faktura musi mieć kod QR i być dodana do KSeF najpóźniej następnego dnia roboczego. Co ważne, takie opóźnione dodanie do systemu nie wpłynie na datę wystawienia faktury.

