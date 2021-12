Kolejna sieć otworzy się w niedziele. Tym razem „pocztą” zostanie sklep budowlany

Decyzja OBI dotyczy wszystkich sklepów sieci w Polsce, których jest 59. Od piątego grudnia będzie można w nich korzystać z usług kurierskich, nadawać i odbierać przesyłki.

– W trosce o komfort klientów oraz wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, otwieramy sklepy w niedziele. Sprawny i wygodny dostęp do usług kurierskich oraz możliwość zakupów w niedziele to ułatwienie szczególnie ważne w sezonie świątecznym – komentuje Dariusz Kowalczyk, Dyrektor Sprzedaży OBI dla TVN24.

Sklepy otwarte w niedziele. Kolejna sieć wykorzysta lukę w prawie

OBI to już kolejna sieć, która obchodzi zakaz handlu w niedzielę wprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Z zakazu zwolnione są 32 typy działalności, takie jak gastronomia, kina, stacje benzynowe i placówki pocztowe. To właśnie ten ostatni typ wykorzystywany jest, jako okno do obejścia zakazu. Wystarczy, że sklep umożliwia odbiór paczek kurierskich, a staje się placówką pocztową. Korzystają z tego m.in. sieci budowlane Leroy Merlin, który otworzył swoje sklepy od 7 listopada br., Bricomarche, Castorama, oraz sieć Jula.

Usługi pocztowe prowadzi także sieć Kaufland, z której część sklepów działa we wszystkie niedziele. Prawie od początku w ten sposób działa także sieć sklepów Żabka, niektóre sklepy Biedronka, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Stokrotka Express, Top Market, Topaz, Chata Polska, Prim Market, Polomarket, Dino i Intermarche. W niedziele niehandlowe działają także niektóre sklepy sieci Lidl.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje zmienić ustawę o zakazie handlu w niedziele, aby ograniczyć możliwość obchodzenia ograniczenia. Nowelizacja zakłada, że placówki pocztowe będą mogły być otwarte w niedzielę, tylko jeśli przychody z działalności pocztowej przekroczą 40 proc. przychodów konkretnej placówki. Nowelizacja ma wejść w życie lutym 2022.

W grudniu 2021 wypadają dwie niedziele handlowe, 12 i 19 grudnia.

