Popularna sieciówka wycofuje produkt dla dzieci. Może być niebezpieczny

Świecące spinki do włosów, które do końca października były dostępne w sklepach sieci H&M, ­­­mogą być niebezpieczne dla dzieci. Przegroda na baterie może zostać łatwo otwarta, co umożliwia łatwe wyjęcie baterii (2 sztuki). Istnieje ryzyko, że dziecko może włożyć baterie do ust, nosa lub uszu, co grozi ciężkimi urazami wewnętrznymi. O niebezpieczeństwie szwedzka sieć poinformowała Urząd Konkurencji i Konsumentów, który swoimi kanałami również rozpowszechnia komunikat.

Chodzi o spinki do włosów ze sztucznymi włosami i światełkami LED dla dzieci powyżej 3 roku życia, marki H&M, numer produktu: PN 1008955 O/N 243549, 121102, artykuł 001-09-090, sezon 4, wyprodukowanych w Chinach.

Sieć informuje, że nie ma zgłoszeń o wypadkach lub urazach.

W sklepach sieci wywieszono informację dla klientów o prowadzonej kampanii, komunikat jest również na stronie sklepu. Klienci są informowani o konieczności zaprzestania użytkowania ww. produktu oraz proszeni o jego zwrot do najbliższego sklepu H&M w celu otrzymania zwrotu należności. Paragon nie jest wymagany.

Czytaj też:

Kulki magnetyczne. Inspekcja Handlowa potwierdziła to, przed czym chirurdzy ostrzegają od dawna