Sklepy otwarte w wigilię 2021. Lidl, Biedronka, Kaufland, Carrefour – godziny otwarcia 24 grudnia

Wigilia jest jednym z najważniejszych dni w roku dla chrześcijan. Mimo to nie jest to dzień wolny od pracy. 24 grudnia jest jednak częściowo objęty zakazem handlu. Sprawdzamy, które sklepy i do której godziny będą otwarte w wigilię 2021.

Wigilia Bożego Narodzenia to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu. Zgodnie z prawem nie jest to dzień wolny od pracy, ale w wigilię 2021 wiele osób nie pójdzie do pracy. Wszystko ze względu na Boże Narodzenie, które jest dniem wolnym od pracy, a w tym roku przypada w sobotę. Dzięki temu pracownikom przysługuje prawo odbioru tego dnia w innym terminie, a wiele firm wyznaczyło na odbiór właśnie piątek 24 grudnia. Sklepy otwarte w wigilię 2021. Godziny otwarcia sklepów Biedronka i Lidl Zgodnie z prawem wigilia jest tylko częściowo objęta zakazem handlu. Wedle obowiązujących przepisów, sklepy mogą być otwarte do godziny 14. Oznacza to, że o tej porze miejsce pracy powinien opuścić ostatni pracownik. Ze względu na to ograniczenie sieci handlowe zamykają swoje sklepy wcześnie. Zarówno w marketach sieci Lidl, jak i Biedronka w wigilię 2021 zakupy zrobimy do godziny 13. Oba markety, w celu ułatwienia klientom zrobienia przedświątecznych zakupów, wydłużyły godziny otwarcia swoich sklepów w okresie przedświątecznym. Wiele sklepów sieci Lidl czynnych jest w godzinach 6-23. Do godziny 23:00 można robić zakupy również w ponad 1700 marketów sieci Biedronka. Wigilia 2021. Godziny otwarcia sklepów Kaufland, Netto, Carrefour i Auchan W wigilię do godziny 13 otwarte będą również markety sieci Kaufland, Netto, Carrefour i Auchan. Dodatkowo Kaufland i Carrefour zdecydowały się na wydłużenie godzin pracy w okresie przedświątecznym. W większości sklepów sieci Kaufland zakupy do 23 grudnia zrobimy w godzinach 6-24. Do godziny 23 będą otwarte wybrane sklepy sieci Carrefour. Sklepy otwarte w Boże Narodzenie 2021 i drugi dzień świąt? Zgodnie z obowiązującym prawem Boże Narodzenie (25 grudnia) i drugi dzień świąt (26 grudnia) to dni wolne od pracy objęte zakazem handlu. Dlatego nie zrobimy wtedy zakupów w galeriach handlowych i największych marketach. Istnieje jednak lista placówek, które mogą działać mimo zakazu handlu. Właśnie dlatego sklepy otwarte w Boże Narodzenie 2021 i drugi dzień świąt to: lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

apteki

stacje paliw

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Carrefour Express, Żabka Przypominamy, że mimo iż sklepy te mogą pracować w dni świąteczne, nie oznacza, że właściciele zdecydują o ich otwarciu w Boże Narodzenie i 26 grudnia. Czytaj też:

