Przed tym kantorem stoją setki ludzi. Znamy jego sekret

Kantor Tavex w Warszawie, zaraz naprzeciwko Pałacu Kultury i Nauki. Niezależnie od dnia tygodnia, czy godziny można przed nim zobaczyć długą kolejkę. To centrum Warszawy, więc w okolicy można znaleźć jeszcze kilka kantorów. Tam jednak takiego zainteresowania nie ma.

Idąc wzdłuż kolejki i obserwując napisy na kartkach przyklejonych do drzwi kantoru łatwo się domyślić, że jego klientami są głównie Ukraińcy. Ale czemu akurat to miejsce wybrali?

- Praktycznie żaden bank ani kantor nie przyjmuje obecnie hrywny w gotówce. Nasze kantory są chyba jedynym miejscem, gdzie Ukraińcy mogą wymienić swoją walutę na złotówki – mówi Wprost Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex, właściciela kontorów. – Takie same kolejki są przed każdą z naszych placówek.

Skupują waluty choć wiedzą, że mogą stracić

Aleksander Pawlak zdaje sobie sprawę z tego, że może zostać ze stertą makulatury, jeśli dojdzie do załamania ukraińskiej gospodarki i hrywna straci wartość. Ale nie robi tego dla zysku.

- Skupujemy i sprzedajemy hrywny po tym samym kursie, 11 groszy, bo nie robimy tego dla zysku. To nasza forma pomocy.

Czytaj też:

Stopy procentowe w górę. RPP reaguje na wysoką inflację i wojnę na Ukrainie

Prezes Tavexu mówi, że w ten sposób może nie tylko wspomóc finansowo Ukraińców, ale też zapewnić im odrobinę godności, bo z pieniędzmi nie muszą czekać w kolejce po darmowe jedzenie od harcerzy na Dworcu Centralnym, tylko mogą iść do sklepu i sami zrobić zakupy.

- Udało nam się też zorganizować akcję społeczną kupowania hrywien wśród Polaków. Ludzie kupują je na złość Putinowi, a my dzięki temu możemy dalej je skupować. A gdy kiedyś wojna już się skończy, to ci, którzy dziś nam pomogą, będą mogli pojechać do Ukrainy na zakupy, albo na wczasy i jeszcze raz pomóc Ukraińcom.

W kantorach Tavexu każda osoba z ukraińskim paszportem może jednorazowo wymienić 5 tysięcy hrywien.

Czytaj też:

Rosjanie odcinani od zagranicznych walut. Banki mają zakaz ich wypłacania