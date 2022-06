Jak handel, to internetowy. Zeszły rok przyniósł rekord, a przodują sklepy spożywcze

Od początku 2022 r. już 19,6 tys. przedsiębiorców zdecydowało się na poszerzenie swojej działalności o handel w sieci, dopisując do swojej podstawowej działalności odpowiedni kod PKD. Między 2018 a 2021 r. na ten ruch zdecydowało się 178 tys. przedsiębiorstw, z czego niemal 120 tys. w 2021 r. Firm, które od początku sprzedaż przez Internet miały zarejestrowaną jako główną działalność, jest obecnie w Polsce ok. 53 tys. Ogólna liczba polskich przedsiębiorców prowadzących handel w Internecie przekracza 250 tys. – wynika z analizy KRS przeprowadzonej na początku czerwca przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet.

– Przedsiębiorcy, którzy uważnie obserwują trendy i wykorzystują je do budowania swojej konkurencyjności, już na starcie wygrywają z tymi, którzy ociągają się w transformacji cyfrowej. Według danych Gemius zakupy online robi już 77 proc. polskich internautów, w dodatku na rynku funkcjonuje coraz więcej młodych ludzi z tzw. generacji Z, którzy kontakt z Internetem mają od dzieciństwa. Całkowite zniesienie obostrzeń pandemicznych zapewne skłoniło część konsumentów do powrotu do zakupów stacjonarnych, jednak pomimo niewielkiego spadku udziału sprzedaży przez Internet sumarycznie sprzedaż detaliczna online w dalszym ciągu rośnie – w cenach bieżących w kwietniu 2022 r. była o 33,4 proc. wyższa niż w kwietniu 2021 r. – mówi Rafał Gadomski, CEO Advox Studio, software house, który projektuje sklepy internetowe.

Już ponad ⅓ internautów robi zakupy spożywcze online

Wśród 120 tys. firm, które w ubiegłym roku poszerzyły swoją podstawową działalność o sprzedaż internetową, największy odsetek stanowią firmy z sektora handlu hurtowego i detalicznego, natomiast ostatnie miejsce zajmuje administracja publiczna. Najczęściej kod PKD oznaczający handel internetowy do swojej podstawowej działalności dodawały sklepy spożywcze – w sumie aż 4 tys. tylko w 2021 r. Pandemia spowodowała gwałtowny wzrost rynku e-grocery – jak wynika z raportu Gemius, zakupy spożywcze przez Internet robi 35 proc. internautów, a ponad połowa z nich zaczęła właśnie w ciągu ostatnich dwóch lat.

- Nie jest to zaskakujące – transformacja cyfrowa w przypadku sektora handlu hurtowego i detalicznego jest najłatwiejsza i najszybsza do przeprowadzenia. Jest również coraz bardziej wymagana z uwagi na wzmożoną konkurencję – komentuje Rafał Gadomski, CEO Advox Studio. – Zamawianie artykułów FMCG przez Internet, do czego Polacy jeszcze w 2019 r., podchodzili niechętnie, jest coraz częściej oferowane i wybierane przez konsumentów, zgodnie z trendem convenience. Nie mogą za to cieszyć wyniki ostatniego sektora – administracja publiczna wciąż jest niechętna do działania przy wykorzystaniu kanałów online.

Sklepów internetowych najszybciej przybywa na Podlasiu

Sklepów sprzedających online w Polsce z roku na rok przybywa. Największy wzrost liczby zarejestrowanych w Polsce firm, które jako swoją główną działalność podają sprzedaż przez Internet, miał miejsce w 2019 r., kiedy przybyło ich aż 26,5 proc. Jak szacują eksperci z Dun & Bradstreet,ich liczba może w tym roku przekroczyć 55 tys. Najszybciej sklepów internetowych przybywa na Podlasiu – tylko w 2021 r. ich liczbawzrosła o 22 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Najwolniej przybywa ich w województwach podkarpackim i opolskim, natomiast w najlepszej kondycji finansowej są sklepy internetowe zarejestrowane w województwie małopolskim.

Dane cytowane w tekście pochodzą z badań Dun & Bradstreet przeprowadzonych w połowie marca 2022 r. oraz na początku czerwca 2022 r. Analizie poddano dane z rejestru KRS.

