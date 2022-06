Niedziele handlowe. Czy 26 czerwca sklepy są otwarte? Taka okazja długo się nie powtórzy

Taka okazja długo się już w tym roku nie powtórzy. 26 czerwca jest niedzielą handlową. Tylko jedną z siedmiu w 2022 roku. Jest to jedna z niewielu możliwości, aby zrobić zakupy dla osób, które nie miały jak tego zrobić w tygodniu, czy obawiały się tłumów w sobotę. 26 czerwca otwarte będą wszystkie popularne sklepy wielkopowierzchniowe i dyskonty. Będzie można śmiało wybrać się na zakupy do Biedronki, Lidla, Carrefoura, Pepco, Dino, czy Kauflandu. Otwarte będą także popularne sklepy budowlane typu Castorama, Obi, Leroy Merlin, czy Ikea.

Z okazji trzeba jednak korzystać, gdyż kolejna nie przytrafi się zbyt szybko. W tym roku – nie licząc 26 czerwca – będą już tylko trzy niedziele handlowe.

Kiedy następne niedziele handlowe?

W tym roku ustawa przewiduje już tylko trzy niedziele handlowe (nie wliczając 26 czerwca), podczas których będzie można swobodnie zrobić zakupy. Są to: 28 sierpnia, 11 grudnia i 18 grudnia 2022 roku. Wszystkie inne będą niehandlowe, co wcale nie oznacza, że nie będzie się dało kupić niezbędnych produktów. Prawo pozwala bowiem, aby część placówek była otwarta także w niedziele niehandlowe. Zaliczają się do nich:

sklepy osiedlowe

markety na dworcach PKP

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

placówki pocztowe, których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe

apteki

kwiaciarnie

stacje paliw

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express

miejsca sprzedające ryby w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego

Czytaj też:

Niedziele handlowe 2022. Od lutego czeka nas rewolucja