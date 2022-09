Przeanalizowali ceny w 13 sieciach. Gdzie zakupy są najtańsze?

Według wstępnych danych GUS inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 proc. rok do roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,8 proc. Wynik ten zaskoczył ekspertów, którzy spodziewali się spadku dynamiki inflacji. Sierpniowy wskaźnik wzrostu cen jest najwyższy od marca 1997 r.

Sprawdzili, gdzie koszyk zakupowy podrożał najbardziej

ASM Sales Force Agency sprawdziła, jak zmieniały się ceny w 13 sieciach handlowych. Niestety, o żadnej nie można powiedzieć, by utrzymała ceny nawet już nie z zeszłego roku, ale z lipca tego roku.Średnia cena koszyka zakupowego w sierpniu br. wyniosła 254,44 zł, czyli o 5,41 zł (2,17 proc.) więcej niż w lipcu. Największe podwyżki odnotowano w sieci Makro Cash & Carry (3,90 proc.). W ujęciu rocznym wzrost cen zaobserwowano we wszystkich 10 analizowanych sieciach. Były to min.: kanał e-grocery (17,33 proc.), Makro Cash & Carry (16,94 proc.) czy Carrefour (14,11 proc.). Największy wzrost cen koszyka odnotowano w sieci E.Leclerc, w którym średnia cena koszyka w sierpniu 2022 r. była wyższa aż o 42,97 zł niż przed rokiem, tj. o 20,23 proc.

– Najnowszy odczyt danych inflacyjnych za sierpień niestety potwierdza, że jeśli chodzi o wskaźnik poziomu cen, jesteśmy w trendzie rosnącym. Inflacja na poziomie 16,1 procent jest wyższa niż zakładali eksperci i ekonomiści. Z naszych analiz wynika, że ceny towarów rosły we wszystkich badanych przez nas sieciach handlowych. Niestety ten trend może się utrzymać w kolejnych miesiącach, aż do końca roku. Rosnące ceny energii, a także przewidywane niedobory dostępu do surowców energetycznych, będą mieć bardzo negatywny wpływ na produkcję. Koszty przedsiębiorców rosną, produkcja będzie coraz droższa, co w naturalny sposób przełoży się na ceny towarów. Choć sieci handlowe w ramach ostrej konkurencji będą prowadzić dynamiczną politykę cenową, to pole do obniżania cen wybranych produktów oraz wprowadzania nowych promocji dla klientów będzie coraz mniejsze – mówi Patryk Górczyński, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

Auchan po raz drugi najtańszym sklepem

Na pierwszym miejscu rankingu najtańszych sieci plasuje się ponownie Auchan. W sklepach tej sieci średni koszt koszyka zakupowego wyniósł 220 zł. To o 7,92 zł więcej niż najtańszy koszyk w lipcu br., należący przed miesiącem również do Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 15,92 zł (Lidl) i 22,77 zł (Kaufland).

Zestawienie cen kategorii produktowych rok do roku pokazuje, że w sierpniu 2022 r. względem 2021 r. podrożały wszystkie z 10 analizowanych kategorii produktów: produkty sypkie, chemia domowa i kosmetyki, mrożonki, słodycze, mięso, wędliny i ryby, napoje, dodatki, nabiał, używki i piwo oraz produkty tłuszczowe. Najwyższy wzrost cen w skali roku (72,2 proc.) odnotowano w kategorii produktów tłuszczowych. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency dodatkowo wynika, że piwo i używki podrożały o 24 proc., nabiał o 20 proc., produkty sypkie o 17 proc., dodatki o 15 proc., a mięso wędliny i ryby o 13 proc. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii napoje (w sierpniu 2022 r. drożej o 3,53 proc.).

A może sposobem na to, by wzrost cen był mniej odczuwalny, jest zamrożenie cen najpopularniejszych produktów, np. wybranych rodzajów chleba? Rozważa to hiszpański rząd, ale sieci handlowe są bardzo krytyczne.

