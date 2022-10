Dzień Wszystkich Świętych 2022. Ceny zniczów poszybowały. Wiemy, gdzie kupić najtańsze

Początek listopada to czas zadumy nad przemijaniem. Odwiedzamy bliskich, którzy już odeszli i wspominamy chwile, które razem spędziliśmy, a ogień, jaki zapalamy na nagrobnej płycie, to symbol naszej pamięci. Polacy zaopatrują się zazwyczaj w zapas zniczy przed nadchodzącymi świętami zmarłych, ponieważ chcą okazać szacunek wszystkim osobom, które były dla nich ważne. Warto więc wiedzieć, jakie sklepy oferują „lampki”, zanim udamy się na zakupy.

Promocje na znicze na Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki w 2022 roku

Chociaż wydawałoby się, że tańsze produkty mogą wyglądać zdecydowanie gorzej od droższych, niektóre sklepy sprzedają eleganckie znicze w okazyjnej cenie. Oferta Lidla, która obowiązuje do środy (26 października), zakłada 69 proc. upustu na trzecią sztukę efektownych „lampek” w ramce (29,97 zł za trójpak). Podobna promocja dotyczy szklanych, smukłych zniczy (- 60 proc. na trzeci produkt – całość za 72,97 zł) i niewielkich, krągłych „lampek” (-20 proc. na wszystkie przy zakupie sześciopaku – 23,94 zł).

Lidl oferuje też znicze, których ceny wahają się od 3,99 zł (najprostsze, zalewane wersje) do 26,99 zł (wysokie, w kształcie krzyża). Wkłady parafinowe kosztują natomiast od 2,49 do 5,49 zł.

Wiemy również, jakie promocje będą obowiązywały w Biedronce od czwartku do soboty (27-29 października). Dyskont przedstawił okazyjną ofertę dla posiadaczy karty lub aplikacji – 5+2 gratis. Kupując siedem „lampek”, płacimy tylko za pięć, a dwie najtańsze są za darmo. Limit dzienny wynosi 35 produktów, czyli maksymalnie 10 „gratisów”.

Kaufland obniżył natomiast ceny zniczy aż do 2 listopada (Zaduszek). Promocja wynosi od -13 proc. do -25% na wybrane produkty. Przykładowo, kupimy elegancką, szklaną „lampkę” za 5,99 zł zamiast 7,99 zł. Supermarket oferuje też wkłady LED, które kosztują jedynie 4,99 zł po 16 proc. obniżce i wkłady olejowe za 11,99 zł po 20 proc. upuście. Co więcej, biorąc cztery znicze szklane, płacimy tylko za trzy. Ostatni, najtańszy produkt jest bowiem „gratisem”. Promocje się jednak nie łączą.

Ciekawa oferta obowiązuje również w Intermarche. Znicze w pakiecie 3+1 to eleganckie „lampki” o 30 godzinnym czasie palenia, które kosztują po 5,24 zł przy zakupie czteropaku (cena sztuki poza promocją to 6,99 zł). Warto jednak zaznaczyć, że trzeba pospieszyć się do sklepu, ponieważ wspomniana oferta obowiązuje tylko do środy (26 października). Supermarket przewiduje natomiast rabaty na niektóre modele do 2 listopada, a znicze kosztują od 5,99 zł do nawet 34,99 zł.

Zestawienie cen dekoracji nagrobnych w 2022 roku. Ile trzeba zapłacić?

Najpopularniejszymi „dekoracjami” nagrobnymi są kwiaty, a dokładniej – chryzantemy. One także są dostępne w supermarketach. Atrakcyjne ceny i promocje obowiązują m.in. w Lidlu (3 w cenie 2), Biedronce (od 8,99 zł do 14,99 zł), Kauflandzie (15,99 zł za krzewiastą i 19,99 za wielokwiatową) czy Intermarche (od 5,99 zł do 22,99 zł). Carrefour oferuje natomiast 20 proc. rabatu na kompozycje sztucznych kwiatów.

