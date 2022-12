Niedziele handlowe grudzień 2022. Które sklepy będą otwarte 4 grudnia?

Piąta niedziela handlowa w 2022 roku miała miejsce w ostatni weekend sierpnia. Przez trzy kolejne miesiące w każdą niedzielę obowiązywał zakaz handlu. Niestety na przedostatnią niedzielę handlową w tym roku trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Niedziele handlowe grudzień 2022. Sklepy otwarte 4 grudnia

Zgodnie z harmonogramem zakazu handlu, w grudniu będą miały miejsce aż dwie niedziele handlowe. Większych zakupów w galeriach handlowych nie uda nam się jednak zrobić 4 grudnia, ponieważ będzie to kolejna niedziela niehandlowa. Wszystkie sklepy będą mogły być otwarte w dwie kolejne niedziele. Zakaz handlu nie będzie bowiem obowiązywał 11 i 18 grudnia.

Jednak dziś również będzie można zrobić podstawowe zakupy. Ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta przewiduje kilka wyjątków. Właśnie dlatego sklepy otwarte 4 grudnia to m.in.:

apteki,



kwiaciarnie,

stacje paliw,

miejsca rozrywki,

lokale gastronomiczne,



markety na dworcach PKP,

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego,

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka czy Carrefour Express,



placówki pocztowe, w których 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe,

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel lub jego najbliżsi krewni,

miejsca sprzedające ryby – w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub wtedy, gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych.

Niedziele handlowe 2023. Spore zamieszanie na koniec roku

Kalendarz niedziel handlowych w 2023 roku będzie bardzo podobny do tegorocznego. Sklepy ponownie będą mogły być otwarte tylko w siedem niedziel handlowych, a dwie ostatnie zaplanowano na grudzień. Warto jednak zauważyć, że zgodnie z wytycznymi, zakaz handlu w 2023 roku nie będzie obowiązywał 17, a także 24 grudnia. Przypominamy, że zgodnie z prawem w wigilię sklepy mogą być otwarte tylko do godziny 14. Oznacza to, że w praktyce w przyszłym roku czeka nas tylko 6,5 niedzieli handlowej.

Niedziele handlowe 2023 – kalendarz:

29 stycznia

2 kwietnia

30 kwietnia

25 czerwca

27 sierpnia

17 grudnia

24 grudnia

