Kolejowe kubki i koszulki. Wystartował sklep PKP dla „Mikoli”

Damska bluza z kapturem kosztuje 169 zł, męska jeszcze nie trafiła do sprzedaży, za to można kupić T-shirt za 79 zł. Są też maskotki, kubki, breloczki… Wszystkie te gadżety i ubrania nawiązują do jeżdżących po Polsce pociągów i dostępne są w sklepie internetowym Intercity.

Produkty są inspirowane światem kolei, a pierwszymi motywami są „Czuwak” i „Pantograf” – terminy dobrze znane wszystkim kolejarzom i miłośnikom pociągów czy transportu kolejowego. Narodowy przewoźnik zapewnia, że „w trakcie tworzenia postawiono na wysoką jakość, oryginalne projekty, wygodę i użytkowość oferowanych produktów”.

Intercity podpowiada, że w nowym e-sklepie można znaleźć gwiazdkowe prezenty dla najmłodszych. Na uwagę zasługują autorskie, związane z tematyką kolejową wersje znanych gier takich jak domino, dobble czy memo, a także książki i zeszyty ćwiczeń oraz maskotka Edek

Na razie wybór jest skromny, ale w czasem kolekcja ma być rozbudowywana. PKP zapewnia, że to nie są zabawki czy koszulki z Chin, ale powstają w Polsce we współpracy z krajowymi producentami.

Gdzie kupić prezent gwiazdkowy dla fana transportu zbiorowego?

Firmy chętnie oferują produkty nawiązujące do ich produktów i usług. Niektóre linie lotnicze od dawna sprzedają maskotki w kształcie samolotów, a LOT w e-sklepie oferuje też bluzy damskie i męskie w cenie 279 zł. Do wyboru są dwa kolory: czerwony i granatowy.

Miłośnicy gadżetów i zabawek związanych z transportem publicznym mogą też pobuszować w sklepie internetowym przystaneksklep.pl, w którym kupić można modele autobusów i pociągów, książki, magnesy, breloczki, ubrania z ikarusami, solarisami i innymi markami.

