Rusza jubileuszowy, 10. obóz ADAMED SmartUP! Szansa dla najbardziej utalentowanych uczennic i uczniów

Mają od 14 do 18 lat, interesują ich metody leczenia chorób neurodegeneracyjnych, fizyka kwantowa czy chemia prebiotyczna. Są młodymi naukowcami, których pasje wykraczają poza szkolne programy nauczania. To właśnie ich zaangażowanie i dociekliwość sprawiły, że znaleźli się w gronie 50 uczennic i uczniów zakwalifikowanych do udziału w tegorocznym obozie ADAMED SmartUP.

Aby tego dokonać, wzięli udział w kilku etapach rekrutacji, które obejmowały rozwiązanie naukowej gry online, złożenie aplikacji, wypełnienie testów oraz uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych, w których motywowali swoją chęć udziału w obozie. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, do polskich uczestników obozu dołączyło także troje laureatów wietnamskiej edycji programu. W sumie, na przestrzeni ostatniej dekady, do programu zarejestrowało się blisko 80 tys. młodych ludzi.

„– Obóz naukowy ADAMED SmartUP to wyjątkowa inicjatywa, którą od dekady rozwijamy w Fundacji Adamed i która w tym roku obchodzi swój jubileusz. Podczas obozu koncentrujemy się na zajęciach praktycznych, do których uczniowie z reguły mają mniejszy dostęp w szkołach oraz na rozwijaniu kompetencji przyszłości. To wydarzenie, podczas którego młodzi ludzie mogą odkrywać swoje powołanie i rozwijać pasje związane z przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Od dziesięciu lat obserwujemy, jak nasi uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem i zapałem podchodzą do nauki, realizując swoje edukacyjne marzenia i aspiracje. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać te młode talenty, oferując im nie tylko dostęp do praktycznych zajęć naukowych i pogłębiania wiedzy, ale także możliwość współpracy z młodą, inspirującą kadrą dydaktyczną” – mówi Katarzyna Dubno, Członkini Zarządu Fundacji Adamed.

Przez dwa tygodnie, od 14 do 27 lipca br., uczestnicy obozu wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców najlepszych uczelni w Polsce i na świecie. Ćwiczenia i warsztaty będą odbywać się w przestrzeniach laboratoryjnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechnice Warszawskiej. Zajęcia prowadzone będą w czterech grupach tematycznych, które obejmują:

biologię molekularną i chemię fizyczną,

mikrobiologię i wstęp do nauk medycznych,

inżynierię lotniczą i robotykę

fizykę kwantową i astronomię.

„– Warto podkreślić, że obok wartości naukowych, kluczowym atutem programu ADAMED SmartUP jest możliwość nawiązania kontaktów z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach i pasjach. Na przestrzeni lat – wraz z całym zespołem koordynującym program – z radością przyglądamy się, jak zażyłe i trwałe relacje już po zakończonych obozach utrzymują ze sobą nasi absolwenci. To dla nas duża satysfakcja, móc współtworzyć z nimi tą nietuzinkową i wyjątkową grupę. Cieszymy się także, że cała aktualna kadra wychowawców naszego obozu to w całości grupa uczestników poprzednich edycji. Doskonale znają nasz program i są jego najlepszymi ambasadorami –”mówi Agnieszka Rejer-Mellin, Koordynatorka programów Fundacji Adamed.

W ramach zajęć pozanaukowych, młodzi naukowcy będą mieli także okazję zwiedzić Centrum Badawczo-Rozwojowe Adamed Pharma w Pieńkowie, rozwijać swoje umiejętności z wystąpień publicznych czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz tego, dla kadry opiekunów oraz uczniów i uczennic, w planie zajęć obozu znalazły się także warsztaty z zakresu zdrowia psychicznego i wsparcia emocjonalnego w sytuacjach kryzysowych, które stanowią część działań realizowanych w ramach programu „Wspierająca Szkoła”, uruchomionego przez Fundację Adamed w 2023 roku. Grupa laureatów z Wietnamu, dodatkowo spotka się z Ambasadorem Wietnamu w Polsce oraz bliżej pozna polską kulturę zwiedzając Warszawę i jej wybrane atrakcje.

Spośród osób, które przyjadą na obóz, 10 najlepszych uczestników otrzyma tytuł laureata i pakiet indywidualnych, 10-miesięcznych konsultacji naukowych. Z kolei trójka zwycięzców, którzy wykażą się największą motywacją do działania i pasją do nauki, zostanie uhonorowana przez Fundację Adamed stypendium naukowym w wysokości 40 tys. zł. Uroczysta, jubileuszowa gala wręczenia nagród odbędzie się 30 września 2024 w Warszawie.

Program, który rozbudza innowacyjność i daje możliwości

ADAMED SmartUP to program edukacyjno-stypendialny, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 14-18 lat. Celem projektu jest wsparcie najzdolniejszej młodzieży w rozwoju talentów, a tym samym – w długofalowej perspektywie – rozbudzanie pasji naukowych w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Pomysłodawcą i organizatorem programu jest Fundacja Adamed, założona w 2014 roku, która w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia. Jak dotąd w obozach Adamed SmartUP uczestniczyło 450 pasjonatów nauki.

Misją programu jest również zapewnienie równych szans w dostępie do wysokiej jakości nauki najzdolniejszej młodzieży. Fundacja Adamed, poprzez różnorodne inicjatywy edukacyjne, warsztaty, obozy naukowe oraz wsparcie mentorskie, stara się inspirować młodych ludzi do podejmowania wyzwań naukowych i rozwijania projektów. Dzięki temu polscy uczniowie mają szansę rozwijać swoje umiejętności i pasje, niezależnie od barier finansowych czy lokalizacyjnych, które mogłyby ograniczać ich dostęp do zaawansowanej wiedzy i narzędzi badawczych.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej www.adamedsmartup.pl oraz w mediach społecznościowych.

Fundacja Adamed:

należąca do Adamed Pharma od lat prowadzi aktywności na rzecz wspierania nauki oraz współpracy ze środowiskiem naukowym. Celem jej stworzenia była potrzeba wspierania rozwoju utalentowanej młodzieży oraz popularyzowania nauk ścisłych i przyrodniczych. Fundacja szerzy ideę współpracy oraz integruje środowisko naukowe, przemysł farmaceutyczny, medyczny i biotechnologiczny, jak również wzmacnia współpracę z podmiotami o zbliżonych zadaniach. Głównym programem realizowanym przez Fundację Adamed jest program stypendialny ADAMED SmartUP, którego celem jest wsparcie najzdolniejszych młodych osób w ich rozwoju naukowym. Najnowszym projektem Fundacji jest Wspierająca Szkoła. To pierwszy w Polsce kompleksowy program dotyczący zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieżyskierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W jego ramach nauczyciele, pedagodzy, rodzice oraz uczniowie nabywają stosowną wiedzę i umiejętności, otrzymują odpowiednie narzędzia tak, by dbać o dobrostan psychiczny najmłodszych.