Podatek cyfrowy także od platform typu Netflix – jest nowa propozycja

Do wyliczeń służb Parlamentu dotarł Euronews. Proponowana przez Parlament Europejski opłata cyfrowa mogłaby przynosić do budżetu UE nawet 25,2 mld euro rocznie. To pięć razy więcej, niż szacowała Komisja Europejska, planując nowe podatki, które miałyby sfinansować budżet UE na lata 2028–2034.

Serwisy streamingowe i wyższe wpływy z hazardu

Tak duża różnica w wyliczeniach wynika z zakresu opłaty. Komisja chce opodatkować głównie usługi reklamowe i pośrednictwa stawką 3 proc. i szacuje wpływy na ok. 5 mld euro rocznie.

Parlament zaproponował w analizie stawkę 5 proc. i objęcie opłatą także m.in. serwisów streamingowych i usług przetwarzania danych.

O ile w pierwszym przypadku wiadomo, że chodzi o serwisy VOD takie jak Netflix, Disney+ czy Amazon Prime, to mniej jasne jest kogo objąłby podatek od usług przetwarzania danych.

Parlament Europejski został poproszony o analizę wpływu podatku cyfrowego przez czeską europosłankę Danuše Nerudovą z Europejskiej Partii Ludowej.

Malta przeciw podatkowi

Parlament wyżej niż Komisja wycenił też inne podatki. Wpływy z podatku od hazardu online szacuje na 3,9 mld euro rocznie, a Komisja na 1,9 mld. Podatek od zysków z kryptowalut miałby według Parlamentu dać 3 mld euro, a według Komisji 2,4 mld.

Czy nowy podatek cyfrowy w ogóle ma szasnę zostać przyjęty na poziomie unijnym?

Część krajów obawia się, że opłata cyfrowa, uderzająca głównie w amerykańskich gigantów technologicznych, sprowokuje odwet handlowy USA. Podatkowi od hazardu sprzeciwia się Malta, gdzie ma siedziby wielu operatorów zakładów online.

Nowe podatki to jeden z najbardziej spornych punktów rozmów o budżecie UE na lata 2028–2034, które państwa członkowskie chcą zakończyć do końca roku.

Polski podatek w grze – od 1 stycznia 2027

Polski rząd zapowiedział wprowadzenie nowego podatku cyfrowego od 1 stycznia 2027 roku. Chce nim obciążyć największe światowe koncerny technologiczne. Zakłada on, że globalne firmy osiągające przychody na polskim rynku będą odprowadzać 3-procentowy podatek od uzyskiwanych przychodów. Nie wiadomo jednak czy propozycję zaakceptuje prezydent.

Próby wprowadzenia podatku cyfrowego zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i w Polsce trwają od ponad dekady. Ostatnio z takiej decyzji polski rząd wycofał się w 2019 roku pod presją władz Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Euronews