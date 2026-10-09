Organ stojący na straży polskiego AI ma 6 osób. „Nie boimy się zalewu spraw”

– Na razie nasz zespół z Pamelą Krzypkowską, przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji liczy 6 osób – mówiła Justyna Duszyńska- Cichy, Dyrektor Depatamentu Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji w Ministerstwie Cyfryzacji podczas wczorajszego AI Summit Poland.

Departament RiBSI, zwłaszcza w kwestiach prawnych, ma wspierać Komisję w rozpatrywaniu skarg zarówno firm, jak i osób fizycznych.

Do KRiBSI będzie można poskarżyć się na błędy i nadużycia systemów AI. Na przykład na to, że pracodawca systemem oprogramowania rozpoznaje emocje w miejscu pracy, co jest zakazane od 2 lutego 2025 (art. 5 ust. 1 lit. f AI Act) (np. poprzez odczytywanie emocji na podstawie przesłuchiwania nagrań w call center) albo nie oznacza deepfake’ów, czyli materiałów wygenerowanych za pomocą AI.

Skargi będzie można składać już od 28 października. Na stronach Komisji będzie specjalny służący do tego formularz, ale będzie też można złożyć skargę pisemnie.

Strona Komisji już powstała – to jej adres to https://www.gov.pl/web/kribsi

Tematyką AI będzie zajmować się zespół nadzoru, który będzie rozpatrywał skargi i robił kontrole (tu potrzebny jest profil techniczny osób u rekrutowanych). Ponadto poszukiwane są osoby do wydziału obsługi komisji, czyli zajmowania się sprawami operacyjnymi i komunikacyjnymi, wydziału zajmującego się innowacyjnością, czyli przede wszystkim piaskownicami regulacyjnymi (mają zacząć działać najpóźniej 2 sierpnia 2027 r.).

Poszukiwani są też prawnicy rozumiejący technologie. Komisja będzie bowiem wystawiać opinie indywidualne oraz wyjaśnienia ogólne dotyczące wielu systemów, tak, by twórcy systemów wiedzieli, czy tworzone przez nich rozwiązania są zgodne z prawem.

– Ustawa założyła, że tych osób będziemy mieli kilkadziesiąt, teraz największym wyzwaniem jest dla nas pozyskanie do pracy tych, którzy mają doświadczenie w AI, a także chcą być częścią naszego przedsięwzięcia. Na stronach naszej Komisji pojawi się niebawem ogłoszenie o naborach – mówiła Justyna Duszyńska- Cichy.

Czy Komisja boi się zalewu spraw i skarg związanych z AI – wszyscy bowiem wiedzą jak dużo kontrowersji budzi nowa technologia? – Nie boimy się – powiedziałaJustyna Duszyńska- Cichy. – Z pełną świadomością przyjęliśmy to nowe wyzwanie i rolę, żeby tę organizację zbudować. Nie wchodzimy w organizację, która ma ustalone procesy, metody działania, narzędzia.

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