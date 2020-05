Miliard dolarów dla brytyjskiej firmy. Rząd USA zamówił 400 mln dawek szczepionki na COVID-19

Brytyjska firma AstraZeneca Plc otrzymała grant w wysokości miliarda dolarów od Agencji Badań i Rozwoju Biomedycyny (BARDA), która należy do amerykańskiego Departamentu Zdrowia. Amerykański rząd zapewnił sobie w ten sposób 400 mln dawek szczepionki na COVID-19, nad którą pracuje firma.

Władze firmy twierdzą, że są w stanie i mają techniczne możliwości, aby stworzyć miliard dawek szczepionki, co otwiera możliwość wprowadzenia jej również na rynki inne, niż amerykański. Firma w ten sposób prawdopodobnie odniosła się do obaw o próbę pozyskania leku na wyłączność przez USA. Już wcześniej rząd amerykański podejmował tego typu rozmowy z innymi firmami medycznymi. Wynalezienie skutecznej szczepionki jest obecnie uważane za najbardziej skuteczny sposób przywrócenia światowych gospodarek do stanu sprzed epidemii.

Nad wynalezieniem szczepionki pracuje obecnie wiele firm medycznych i zespołów naukowych na całym świecie. AstraZeneca Plc twierdzi, że ich produkt będzie gotowy do zastosowania we wrześniu tego roku. Jest to o tyle dobra wiadomość, że eksperci przewidują drugą falę zachorowań, która nastąpi właśnie w okresie jesiennym.

