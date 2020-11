Do kiedy hotele i pensjonaty pozostaną zamknięte? Minister Zdrowia odpowiada

W sobotę odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział tak zwane „sto dni solidarności”. W ramach planu wychodzenia z obostrzeń zapowiedziano, kiedy należy się wstępnie spodziewać powrotu kolejnych gałęzi gospodarki do normalnego funkcjonowania.

Jedną z najmocniej dotkniętych przez pandemię dziedzin gospodarki jest turystyka. W nowych planach rządu wspomniano także o planach na najbliższe tygodnie dla tego sektora. „Działalność hoteli i pensjonatów pozostaje zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków” – czytamy w oficjalnym komunikacie rządu. Takie obostrzenia dotyczą okresu od 28 listopada do 27 grudnia, a także później, gdy dane hotel znajdzie się w strefie czerwonej.

Hotele i pensjonaty. Do kiedy pozostaną zamknięte?

Czy rząd planuje, aby hotele i pensjonaty były zamknięte aż do 17 stycznia? – Tak. Taki jest plan – odpowiedział krótko minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie RMF FM. Odpowiedź ministra pokrywa się również z planami związanymi z tegorocznymi feriami zimowymi dla uczniów. Odbędą się one w terminie 4-17 stycznia dla całego kraju (dotychczas były one rozdzielane na poszczególne województwa).

