Zasiłek opiekuńczy wydłużony. Oto, co musisz wiedzieć

Odpowiedz na sześć najczęściej zadawanych pytań dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oto, co musisz wiedzieć.

Moje dziecko za miesiąc kończy 8 lat, szkoły pozostają zamknięte, czy przysługuje mi dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Tak, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Szkoły zostają zamknięte, ale żłobki mogą być otwarte od 6 maja. Do kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje?

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja.

Jeżeli żłobek, do którego uczęszcza moje dziecko, zostanie otwarty np. 11 maja, to do tego czasu mam prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał.

Co w sytuacji, gdy żłobek się otworzy, ale ze względów bezpieczeństwa ograniczy liczbę dzieci, które mogą do niego uczęszczać?

W takim przypadku dodatkowy zasiłek opiekuńczy również będzie przysługiwał.

A jeżeli mimo otwarcia placówki opieki nie zdecyduję się posłać do niej mojego dziecka? Czy wtedy stracę prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Rodzice mogą być spokojni – jeżeli żłobek czy przedszkole zostaną otwarte, a mimo to rodzic nie zdecyduje się na posłanie dziecka do placówki z powodu stanu epidemii, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał.

Czy w takim przypadku również wystarczy złożyć oświadczenie, w którym wskażę, w jakim okresie chcę pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasady dokumentowania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie zmieniły się w związku z wydłużeniem prawa do jego pobierania do 24 maja. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.