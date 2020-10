Wpływ koronawirusa? Bezpowrotnie zniknęło blisko 4 mln miejsc pracy

Część miejsc pracy, które zostały zredukowane ze względu na następstwa pandemii koronawirusa, mogą zniknąć bezpowrotnie. Eksperci szacowali, że wraz z odmrażaniem amerykańskiej gospodarki, a co za tym idzie odbijaniu się firm od dna, etaty będą ponownie tworzone. Okazuje się, że rzeczywistość jest diametralnie inna.

Najgorsze dane od siedmiu lat

Jak podało Biuro Statystyk Rynku Pracy, w Stanach Zjednoczonych w wyniku pandemii koronawirusa zlikwidowano już 3,8 mln miejsc pracy. Dane za wrzesień wykazały wzrost o 345 tys. zwolnień, co sprawiło, że statystyki osiągnęły najgorszy poziom od 2013 roku, czyli momentu, gdy amerykańska gospodarka zmagała się jeszcze z trudnościami kryzysu zapoczątkowanego upadkiem Lehman Brothers i efektem domina, który on wywołał. Procent osób, które uznawane są za bezpowrotnie zwolnione, wzrósł we wrześniu z 11,1 do aż 35,6 proc.

Są jednak też dobre wieści. Okazuje się bowiem, że w szybkim tempie przywrócona została ponad połowa etatów, które pierwotnie zlikwidowano.