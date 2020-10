Przewodnicząca KE: Miliard euro dla Polski na utrzymanie miejsc pracy

„Polska otrzymała dziś miliard euro pożyczki dzięki wsparciu z instrumentu SURE, w celu ochrony miejsc pracy i pracowników w tych trudnych czasach” – napisała na Twitterze Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. „To tylko początek. Polska otrzyma łącznie 11,2 mld euro z SURE, w tym na finansowanie mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy”. – dodała.

twitter

100 mld euro wsparcia

„Poprzez system korzystnych pożyczek SURE pomoże w ochronie miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa. Wsparcie finansowe dla państw członkowskich w ramach SURE będzie dostępne po dobrowolnym zaangażowaniu się i podpisaniu umów gwarancyjnych” – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej. Łączna kwota przeznaczona na program to 100 mld euro.

21 października Komisja Europejska przeprowadziła w ramach instrumentu SURE pierwszą emisję obligacji społecznych o wartości 17 mld euro. Wyemitowano dwa rodzaje obligacji: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w październiku 2030 r. i o wartości 7 mld euro z terminem wykupu w 2040 r. Emisja tego instrumentu o wysokim ratingu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów – oferta zakończyła się ponad 13-krotną nadsubskrypcją, co pozwoliło uzyskać korzystną wycenę. Środki są przekazywane bezpośrednio państwom członkowskim.

Czytaj też:

Kolejny rekord liczby zakażeń, przekroczyliśmy 16 tys. nowych przypadków