Gowin do przedsiębiorców: Apeluję o solidarność. To nie pieniądze rządu, tylko wszystkich Polaków

– Pokryjemy 70 proc. strat wszystkim przedsiębiorcom, którzy objęci są ponownymi obostrzeniami. Unia Europejska nie pozwala jednak na dotację większą, niż 3,5 mln zł. Jest to bezzwrotna subwencja – powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Odniósł się również do działającej od dziś Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. – Do godziny dziewiątej było 680 zgłoszeń. Po szesnastej ogłosimy kolejne dane – powiedział.

Tarcza Finansowa. Pieniądze w dwa dni od złożenia wniosku

Wicepremier przedstawił także sposób działania systemu związanego z Tarczą Finansową 2.0. Powiedział, ze przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski, mogą liczyć na otrzymanie środków w ciągu dwóch dni roboczych.

– Od momentu złożenia aplikacji pierwsze środki trafią do przedsiębiorców w ciągu dwóch dni roboczych. Wnioski będzie analizował specjalny algorytm – dodał Jarosław Gowin. – Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu na liście firm, które mogą ubiegać się o pomoc, pojawią się nowe kody PKD – dodał.

Kary dla łamiących przepisy

– Chciałbym do wszystkich zaapelować o autentyczną solidarność. Pomoc, która od miesięcy trafia do przedsiębiorców, to nie są pieniądze rządu, to są pieniądze wszystkich Polaków, którzy solidarnie się nimi dzielą – przypomniał wicepremier Gowin. – Łącznie to ponad 170 mld zł, czyli prawdopodobnie najbardziej szczodra pomoc ze strony obywateli. Ale solidarność działa w obie strony. Tu chodzi o ludzkie zdrowie i życie. Jesteśmy za nie wszyscy odpowiedzialni – dodał.

– Przedsiębiorcy, którzy mimo próśb postanowią wznowić działalność, będą wyłączeni ze wszystkich środków pomocowych ze strony państwa – powiedziała wiceminister Olga Semeniuk.

Czytaj też:

Od piątku 15 stycznia można wnioskować o wsparcie z tarczy finansowej 2.0