Będzie dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Premier podał szczegóły

Do 30 mld złotych na dalszą pomoc dla firm. Rząd przedłuża wypłatę środków dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy branżowej. Rozszerzono programy o dodatkowe kody PKD. Szczegóły podali na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Przedłużenie tarczy i nowe kody PKD

Ja powiedział wicepremier Jarosław Gowin, nowe regulacje dotkną 60 branż i 16 nowych kodów PKD. – Branżą objęci będą fryzjerzy, kosmetyczki, sprzedawcy detaliczni mebli, czy sprzedaż komputerów – powiedział. – Pomoc rządu wyniesie 7 mld złotych tylko w kwietniu. Dla porównania w marcu, dla ponad 40 branż było to około 3 mld. To miara wysiłku polskiego społeczeństwa, aby pomóc przedsiębiorcom. Pomoże to ratować miejsca pracy – dodał.

W ramach pomocy rząd przedłuży znane już rozwiązania z dotychczasowych tarcz antykryzysowych. Chodzi m.in. o zwolnienie z konieczności spłacania składek ZUS, świadczenie postojowe, zwrotne i bezzwrotne pożyczki.

– Zdaję sobie sprawę, że dodatkowe obostrzenia to ogromne obciążenie dla biznesu – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Przechodzimy czas próby. Dziękuję przedsiębiorcom, że robią to w sposób odpowiedzialny. Szansa na to, że będziemy mogli znów pójść do restauracji, czy do kina będzie możliwa, dopiero gdy pandemia zacznie znacząco zwalniać – powiedział.

Bon gastronomiczny

Premier został także spytany o planowany i omawiany o kilku dni bon gastronomiczny, czyli rozwiązanie, dzięki któremu pracodawcy mogliby wydawać swoim pracownikom bony na żywność na dowóz. Miałoby to pomóc branży gastronomicznej.

– Dziś takie rozwiązania istnieją. Przedsiębiorcy dyskutują z ministerstwem rozwoju i ministerstwem finansów możliwość zwiększenia tych świadczeń. To jednak tylko jeden z mniejszych instrumentów zawartych w pomocy dla firm – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

