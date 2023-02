Chiński bankier odnaleziony po 11 dniach. Tajemnica wyjaśniona

11 dni temu chińska firma Renaissance Holdings poinformowała o tym, że jej prezes i założyciel Bao Fan zniknął. Przez ten czas nie dawał on żadnego znaku życia, co dało podwaliny do wielu teorii.

Bao Fan odnaleziony po 11 dniach

Jak się okazuje, Bao Fan został odnaleziony. Jak poinformowała firma, dokonały tego służby, z którymi prezes zaczął współpracować przy trwającym śledztwie. Jest to o tyle ciekawe, że Bao jest nie tylko prezesem wspomnianego banku, ale także jednym z najbardziej znanych chińskich brokerów. Współpracował on z największymi firmami z chińskiej branży technologicznej.

"Zarząd dowiedział się, że pan Bao współpracuje w dochodzeniu prowadzonym przez niektóre władze w Chińskiej Republice Ludowej" – napisała firma w komunikacie skierowanym do inwestorów.

Jak dodano, firma zamierza współpracować z władzami w każdy sposób, który będzie zgodny z prawem.

Bao Fan jak Jack Ma

Nie ma oficjalnych informacji na ten temat, ale dość otwarcie mówi się o tym, że przez 11 lat prezes banku był przetrzymywany przez chińskie władze. W mediach od razu pojawiły się porównania do innej sprawy, o której było głośno w ostatnich latach, czyli do zniknięcia Jacka Ma, założyciela Alibaby, czyli właściciela portalu Ali Express.

Jack Ma, który był najbogatszym Chińczykiem, również w pewnym momencie zniknął i nie było informacji o jego stanie zdrowia. Część osób podejrzewała nawet, że mógł zginąć. Niedługo potem okazało się, że Ma został ukarany przez chińskie władze za to, że pozwolił sobie na otwartą krytykę rządu.

Jack Ma jest założycielem chińskiego giganta e-commerce Alibaba. W 2005 r. Światowe Forum Ekonomiczne zaliczyło go do grona młodych liderów biznesu. W 2007 r. „Businessweek” przyznał mu tytuł biznesmena roku. Dwa lata później znalazł się w setce najbardziej wpływowych osób w rankingu tygodnika „Time”. Jest także pierwszym przedsiębiorcą z Chin, który pojawił się na okładce magazynu „Forbes”.

