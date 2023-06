Zmiany na Liście 100 najbogatszych Polaków, trudna kontrofensywa i dopaminowe szoty. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„100 najbogatszych Polaków”. W ciągu roku wzbogacili się o ponad 40 mld złotych. Chociaż na podium nastąpiła mała rewolucja, a z listą pożegnało się wiele znanych twarzy, to najbogatszy Polak zgromadził fortunę porównywalną do majątku Giorgio Armaniego – pisze Szymon Krawiec.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Nie drażnić elektoratu”. W trwającej prekampanii politycy obozu rządzącego mają ograniczać swoje wypowiedzi na temat pomocy Ukraińcom. – Mamy pomagać Ukrainie, ale mniej o tym mówić – opowiada Joannie Miziołek osoba z kręgów rządowych.

„Temat główny: strach przed jutrem”. – Przez wiele lat prowadziłem sprawy uchodźcze przed polskimi organami administracyjnymi i widziałem, jak zdesperowani ludzie przemierzają morza i pustynie – mówi Elizie OlczykKrzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy.

„Koszmar Odry – powtórka”. Potwierdzają się obawy ekspertów, którzy alarmowali, że katastrofa na Odrze może się powtórzyć. – W żaden sposób się nie przygotowano – oburza się gliwicka posłanka KO Marta Golbik. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Dzieci zdalnie sterowane”. Użytkownicy mediów społecznościowych jadą na tym samym wózku. Mamy różne zabawki, ale te same potrzeby i tak samo działające mózgi. Jak bardzo toksyczny jest lukier mediów społecznościowych i czy naprawdę uzależnia jak kokaina? O tym pisze Marta Byczkowska-Nowak.

„Profesjonalizm, skromność i skuteczność”. – Mamy poczucie, że PiS zagląda nam do wszystkiego. Na szczęście do kabiny, w której się głosuje, każdy wchodzi sam i skreśla, co chce – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Andrzej Chyra.

„Drzewo, które uzdrawia”. Każdy, kto mija drzewo, zatrzymuje się. Jedni widzą Jezusa, drudzy Maryję, trzeci wiewiórkę, a rzecznik kurii – Conchitę Wurst. Reportaż Piotra Barejki spod drzewa w Parczewie.

„Mężczyzna sprawny seksualnie – co to oznacza?” Optymalnej sprawności seksualnej sprzyjają: edukacja seksualna, stan zdrowia, styl życia, relacje w związku, eliminacja mitów i stereotypów, traktowanie współżycia seksualnego jako sztuki (ars amandi) – pisze w felietonie prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„Ohydna polityka czarnych list”. Czarne listy ludzi, których nie wolno zapraszać, bo powiedzieli lub napisali coś, co się komuś nie podoba, to powszechna praktyka. W Wielkiej Brytanii znalazł się człowiek gotów rzucić wyzwanie prawne tej patologii. Wiecej w tekście Jakuba Mielnika.

„Prezydentura czy kilkadziesiąt lat więzienia”. Droga Donalda Trumpa do Białego Domu wiedzie przez sale sądowe. Były prezydent ma już za sobą przegraną sprawę i kolejną w toku. – Część jego wyborców twierdzi, że dzięki temu zyskał w ich oczach – mówi Michałowi Banasiakowi Andrzej Kohut, amerykanista.

„Najkrwawszy dyktator w historii”. Rządził Gwineą Równikową przez 11 lat. W tym czasie zrujnował kraj i zdołał doprowadzić do śmierci co czwartego Gwinejczyka. Około połowa ludności kraju uciekła do Kamerunu lub Gabonu. O Francisco Maciasie Nguemie pisze Miłosz Szymański.

„Trudna kontrofensywa”. Ukraińskiej kontrofensywie towarzyszą dwa zjawiska. Po pierwsze: Rosjanie będą coraz silniejsi i za jakiś czas zapewne będą chcieli zrobić własną kontrofensywę. Po drugie, to fakt, że ukraiński potencjał będzie się stopniowo wyczerpywał – ostrzega gen. Waldemar Skrzypczak.

„Krzyk młodego człowieka”. – W ciągu dwóch lat o 150 proc. wzrosła liczba zachowań samobójczych w grupie dzieci i młodzieży. Czy potrzebujemy więcej dowodów na to, że musi się zmienić system edukacji? – pyta w rozmowie z Katarzyną Pinkosz dr Aleksandra Lewandowska, psychiatra.

„»Warszawianka« naszych czasów”. – Serialem, na którym się bardzo wzorowałem, pisząc scenariusz „Warszawianki” jest „Jan Serce” z Kazimierzem Kaczorem – o swoim nowym projekcie opowiada Bartoszowi Czartoryskiemu Jakub Żulczyk, pisarz i scenarzysta.

„Faceci też cierpią”. Z nowych powieści, które poleca Leszek Bugajski, wynika, że literatura nie poddaje się i z uwagą analizuje nasz świat, a także z czułością przygląda się człowiekowi. I także to, że wbrew obowiązującej dzisiaj narracji faceci jednak też cierpią.

