Nie żyje młody rosyjski miliarder. W sprawie jest polski wątek i dostęp do tajemnic Kremla

Nie żyje Anton Czerepiennikow. Rosyjski miliarder, który fortuny dorobił się w branży technologicznej, zmarł nagle w wieku zaledwie 40 lat. O jego śmierci poinformowała organizacja e-sportowa Virtus Pro, której był twórcą.

Dusza e-sportowca

Jak czytamy w zamieszczonym na koncie facebookowym organizacji komunikacie, Czerepiennikow, znany w środowisku e-sportowym jako Sneg1, zmarło 22 lipca. To on był osobiście odpowiedzialny za stworzenie dwóch niezwykle utytułowanych drużyn, które grały pod sztandarem organizacji. Chodzi o skład Dota 2, który wygrywał liczne turnieje rangi Major, a także zajmował wysokie pozycje w kolejnych mistrzostwach The International.

Jednak kibice e-sportowi, szczególnie polscy, powinni kojarzyć Sneg1-ego z czegoś innego.

To on stał za transferem tak zwanej „Złotej piątki” z Polski, czyli legendarnego już składu Counter-Strike’a, dzięki któremu tak wielką karierę zrobił m.in. PashaBiceps.

Młody miliarder

Anton Czerepiennikow był jednak przede wszystkim doskonale radzącym sobie przedsiębiorcą. Po zakończeniu studiów na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym im. Baumana zaczął rozkręcać kolejne biznesu w branży technologicznej. Wyspecjalizował się bowiem w bezpieczeństwie informacji, co później pozwoliło mu na bardzo lukratywną współpracę z Kremlem.

Przełomowym rokiem okazał się w 2017, gdy Rosjanin zaczął budować grupę Cytadela. W skład holdingu wchodziło aż pięć firm, które rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego wybrało do tworzenia narzędzi, które miały pomóc w realizacji tzw. Ustawy Jarowoj. Było to rozwiązanie prawne, które pozwalało na zwiększenie kontroli cyfrowej nad obywatelami Rosji. Daje ono władzy m.in. dostęp do danych operatorów komórkowych i dostawców internetu.

Miliardowy holding

W 2020 roku Anton Czerepiennikow stworzył nowy X-holding, w skład którego weszły wszystkie należące do niego spółki z branży informatycznej. Łącznie były to 23 spółki tworzące serwery, zajmujące się magazynowaniem danych i inne z branży IT.

Po licznych perturbacjach z kolejną spółką ICS Holding (trafiła na pewien czas w ręce objętego sankcjami Aliszera Usmanowa), Czerepennikow ogłosił, że szykuje się z nią do debiutu na giełdzie. Spółka zajmuje się m.in. tworzeniem systemów transmisji danych na niskiej orbicie Ziemi. PwC szacowało, że spółka w 2022 roku była warta około 13,3 miliarda złotych.

Czytaj też:

Tu mieszka najwięcej polskich miliarderów. Majątek samych Kulczyków przekracza 15 mld złCzytaj też:

Kolejny rosyjski miliarder zrzekł się obywatelstwa. Wybrał śródziemnomorską wyspę